Bulletin：「以物易物」慈善拍賣 助小孩圓夢

這個「以物易物」拍賣有別於一般以金錢競投，公眾需以物品在Instagram上競投，例如「500個口罩」、「1000支洗手液」等，將競投物品的照片上載到IG，加上#ShareToInspireBid並標記相關藝術家作投標，經審核的帖子將會上傳到活動網頁。藝術家和願望成真基金會在眾多競投物品中，選出最具創意的參加者成為優勝者。優勝者將會捐出競投物品予願望成真基金，並獲得自己所選主題的Snow Angel Mickey；而每個發布競投物品的帖子，K11將捐出港幣20元予願望成真基金，讓更多小孩子得到實現願望、改變一生的機會。10個作慈善拍賣作品現正在K11 Musea 2樓Gold Ball中展出。

■查詢：bit.ly/3iUK6ET

文：張曉冬