密室逃脫遊戲公司創辦人 困局中 心境定輸贏

背着一身運動裝備、白T恤中肌肉賁起的男子走來，隔着口罩，讓記者霎時認不出那是Rick。剛從健身室離開的他，除了是密室逃脫遊戲LOST的聯合創辦人，原來亦是個天天跑步的運動狂，「跑步時，腦袋行得比腳步快，30分鐘跑6公里，會想很多東西，像LOST Junior也是跑步時想出來」。去年Rick成立專為小朋友而設的LOST junior，是公司自2013年成立以來的第10間分店。

創業遇逼遷 打不死擴展分店

逆流而上，鞭策自己，是跑步給他上的課。從開業起，Rick就沒停過前進的步伐，他想起剛創業時，銅鑼灣本店經營了兩年多，由於所租樓宇要清拆重建，他們突然被業主下令搬走，「明明租約未完，還接了很多預訂，卻要在3個月內找地方搬」。難得終於在白沙道找到新舖位，捱了下去，又要面對密室逃脫熱潮衰落的形勢。香港地的潮流來得快去得快，早年Rick在公開場合介紹自己經營密室逃脫，有時也會被冷嘲熱諷一番，像文首那名西裝友的冒犯，「都幾大衝擊，但我的打不死精神，就是在這行訓練出來」。

開業翌年，Rick便早着先機，於新加坡及加拿大以特許經營的方式開設分店，又先後進攻越南、菲律賓、台灣等地，2016年更加是反其道而行，一口氣開了5家分店。「如果再遇到那西裝友，我歡迎你過來，我想多謝你，因為你令我咁『着』，花時間做這麼多事。」相比起像一個跑者，Rick也許更像一個拳手，眼神堅決，詞鋒銳利，拳拳到肉，「今天你想玩晒我啲密室，要橫跨半個地球，要去菲律賓、阿聯酋、澳洲，最後可以回來香港」，他自若地說。

創新玩法 小孩學STEAM

在挫敗中奮鬥，除了是Rick的個人故事，亦是密室逃脫遊戲「賣」的體驗。遊戲不走恐怖、鬼魅、驚嚇路線，亦不玩純粹找鎖匙開鎖這一套，反而會取材真實故事如九龍城寨、出埃及記，在故事藍本上設計，架起電子機關，為玩家留下與力學、物理、AR、VR相關的謎題。困在密室三四十分鐘，玩家解謎時難免波折連連，Rick見過一班同事來玩，位處高層者，未必放得下面子接受挫敗，甚至因過於主導遊戲而失敗告終；又見過天馬行空的小孩，玩得比大人出色。「密室內沒有身分高低，只有分工，考驗玩家如何溝通合作，互補不足。相比起解到謎題特別醒，有時肯面對失敗的情操令人更欣賞。」

以小見大，密室外的世界，其實玩法豈非相近？近年Rick將遊戲帶到職場，微調為team building活動；又透過簡單版的密室遊戲，讓小朋友投入STEAM教育，學習承受挫折。疫情下，人們也像被困於一個大密室，口罩是一堵牆，社交距離規限了腳步，Rick的生意當然受影響，但打慣逆境波的他聳聳肩：「無論是順境逆境，最重要是心境。心境不夠定，你順境時飄飄然，逆境中絕望等死，就什麼都玩不了。」

文：宋霖鈴

編輯/ 劉家睿

美術/謝偉豪

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