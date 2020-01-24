客座隨筆：疫情下的幼兒STEM活動

儘管疫情嚴峻，但停課不停學。假使疫情能在暑期受控，但孩子最快也要等到9月才能上學去，作為家長，最頭痛的，是如何把握這段寶貴的時間，繼續幫助小朋友學習新事物，好讓孩子在疫情之下，也能度過一個充實的暑假。

生活點滴 看魚蝦學STEM

近年，STEM教育（Science科學、Technology技術、Engineering工程及Mathematics數學）漸漸成為一個潮流，為了充分培育和發展新一代的潛能，不少幼稚園也在積極推行STEM教育。但如今孩子沒得上學，他們的學習怎麼辦？

事實上，學習的經歷是可以來自多方面的。例如在疫情相對穩定的前幾個周末，我們和兒子便組織了一個家庭活動，大家戴好口罩，做足防護，去了一個人流較少的海邊。當三口子正在海邊快樂地散步時，突然兒子驚叫一聲，問：「這是什麼？」我們轉身一看，便回答：「這是一隻蝦！」蝦的身上有黑色條紋，可能是明蝦，不久之後我們又看到一群小魚，兒子十分興奮，他沒有預計到能看到這麼多小動物。我們夫妻見狀當然不會錯失這機會，便向他解釋蝦和魚都是在水中生活的一種動物，然後跟他一起觀察、引導他辨別蝦和魚有何不同特徵。他眼珠滴溜兒亂轉，說：「蝦兒有殼，但魚兒沒有。」於是我們順藤摸瓜地告訴他什麼叫外骨骼動物，又什麼叫內骨骼動物，以至它們兩者的優、缺點。

本來平平無奇地遇見一隻小蝦、幾條魚兒的一件小事，隨即變成了一節學習內、外骨骼的STEM戶外體驗課。其實只要花點心思和把握好機會，任何生活上的瑣碎事其實都可以成為小朋友最有趣的學習活動。

文：甲蟲爸媽

[Happy PaMa 教得樂 第304期]