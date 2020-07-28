6A爸媽：非言語溝通——「身體接觸」比話語更有力量

前些日子，第三波疫情還未到來，跟ABC一起去圖書館，姊姊很早已經知道自己要找哪類書，獨自埋首書海之中，我滿以為妹妹都一樣，知道自己要什麼，就放心她自己尋找心儀圖書，轉而協助哥哥找一些科學類的書籍。當處理完哥哥，看到妹妹愁眉苦臉在一旁，兩手空空，拋下一句：「你都唔幫我！掛住幫哥哥！」那一刻我就知道，我忽略了妹妹的需要了。

我馬上跟她道歉，可是她似乎受了傷害，仍然一副鬱鬱不歡的樣子。那一刻她需要愛，我就馬上運用5種愛的語言（Five Love languages）中「肯定的言詞」，一邊對她加以肯定，一邊解釋。可是，這一刻，妹妹什麼言詞都聽不入耳，仍然怒氣未消，爸爸碰了一鼻子灰。此刻「身體接觸」應該比說話更强吧。

深情互擁傳遞愛 勝千言萬語

家長習以為常以為教養必須用言語去教，其實我們千萬不要忽略，教養還可以由其他模式展現。例如「身體接觸」，就可以利用動作表達愛，作出身教，或給孩子保護。這些非語言的溝通，往往比說話來得更用力。跟孩子一個深情互擁，直接把愛互相傳遞，勝過千言萬語。

其實，跟孩子「身體接觸」時，留意以下幾個小點子，就可以令溝通更有效果。

˙細心傾聽

有時孩子跟你說話，並不是要家長插手幫他解決問題，更不是想家長向自己說教。孩子提起勇氣跟你說話，目的十分簡單，只是想告訴你，希望跟你分享。試想想，每當孩子想與你分享時，家長卻把握機會說一堆教訓說話，或理性地為他們解決問題，孩子還有興致跟你再次分享嗎？

˙眼神對望

相對而視的眼神，可以透露很多你的想法。試想像一下，當大家都盛怒之時，你卻走到孩子面前，以溫柔的眼神，跟他們對望，多少不能言語的說話卻在眼神之中感受到了。所以，跟孩子談話時，不要忘了這些眼神溝通。

˙合適姿勢

在交談時，能令對方感到舒適的姿勢是跟對方同水平，同水平所產生的和諧，能令雙方都感到自在。很多家長也沒留意到，這個小舉動可令孩子學習到尊重別人，特別是跟別人溝通的時候。

˙面部表情

雖然家長都有數不盡的說話想跟孩子講，但千萬不要忘記，你當下流露的緊張表情，往往會令對方增加壓力。我們都不妨放輕鬆，令孩子更有安全感跟你溝通。還有，一個溫柔的表情，跟眼神一樣，往往可以流露更多感情給孩子呢。

˙觸摸

你我都知道擁抱的力量有多大，除了擁抱外，還可以跟孩子掃一下頭髮，搣一下面珠，跟爸爸擊掌，畫一個心心，為他們按摩一下也不錯，這些觸摸，也是直接把愛流露給孩子的方法呢。

關愛就像銀行存款一般，不停注入，使存款豐厚，親密關係便自然而生。

文：Vinic爸爸

作者簡介：3個孩子的父親（大女兒C、龍鳳孖寶A&B），為了不白白浪費了奇妙的恩典而成為香港有品運動6A品格教育講師，希望把心理學說融入6A教養，把正向教育理念分享給父母，特別是爸爸。

[Happy PaMa 教得樂 第304期]