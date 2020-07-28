好老土，但感覺的確是一眨眼，你就已經15歲了！還要比一向「牛高馬大」的媽媽我高出1厘米，鞋子比我大一個碼，不得了！以你的運動時間表來看：每星期3回空手道操練，隔天出去跑4、5公里，定時在房間跟YouTube片做伸展瑜伽，在地牢打沙包，兼跟好友時時踏單車去看日出日落……估計你年滿18歲前，會成為爺爺口中的「大隻女」！

我只覺得十分之好，既然你在青春期熱愛運動，受益的一定是你的身體，食得好睡得深，心臟腰骨強壯，皮膚頭髮亮澤，作為一個女子，這些都是自我人生的頂級投資。我目睹大量氧氣餵飼你腦袋的效果，我見證身體舒暢灌注你心靈的能量。

生日午餐 壽星女話事

生日那天你穿起紅色圍裙，跟老友在廚房給我們做了兩大盤pizza。幾個年輕人在邊聽歌邊郁身郁勢邊說邊笑邊準備生日午餐，青春無敵而效率奇低。我其實覺得好嘈，但我今天落力放低媽媽款，讓這一天由你主導。我見你兩手在搓麵糰，問要不要幫手，你精神奕奕說不用啊，轉頭叫老友和家姐切材料，又提我夠鐘去取壽司外賣。

一周前你已說定生日會想吃pizza，要好多水果，想媽媽做朱古力慕絲蛋糕。我前後去了超市幾回入貨，6月後歐陸水果供應如常了，南歐和中東的葡萄西瓜蜜瓜蜜桃車厘子熱情果統統平靚正。我又買定你最喜歡的西班牙火腿和芝士小吃西打飲品等等，總之是懷着要盡情慶祝即是吃到盡情的心情，來對抗多個月的疫情壓力和悶氣。

自己的快樂自己建築

鮮花事先決定不買，讓細妹早晨提出鉸剪在園裏挑，我和爸爸捧着兩個小花瓶，把粉紅玫瑰和洋甘菊送到你牀前，按瑞典傳統給剛醒來的壽星女祝福。你起牀後先去跑步，回來自己煎蛋吃牛油果，然後把昨晚睡覺的鬈髮布條拆下來，梳洗更衣並化了淡淡妝。我自己15歲時沒有你這樣的察覺與能力，我沒有教你彈琴理髮美容瑜伽健身英文書法或整pizza，你的有聲有畫導師來自地球好多個角落，他們全天候聚首在YouTube，我覺得非常好。

生日pizza大成功，你特意做的咖喱菠蘿香蕉味，大伙兒試完後得我繼續支持。「唔試過就唔知」是媽媽的口頭禪之一，我知你一定會身體健康，就祝你一直勇於嘗試，自己的快樂自己建築！多謝你讓我度過了勁飽肚超開心的一天！

文：周游

作者簡介：移居瑞典十八年的原裝香港人，三女之母，每天做飯之餘亦寫字貼相。著有《幸福在最北》、《親愛的 給幸福加口甜》及最新作品《近乎生活在天堂》。

[Happy PaMa 教得樂 第304期]