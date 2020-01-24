喜閱愛麗絲：DIY立體故事球

如果想發揮小朋友的創意，滿足他們「動手做」的欲望，亦可製作不同類型的立體閱讀報告，例如自製小書、拍片推介好書等。最近，筆者便向教師及學生傳授製作「立體故事球」，將STEM及藝術元素融入閱讀之內，使孩童在閱讀時更多fun！

立體創作 提升閱讀樂趣

立體創作是一種紙藝工程（STEM），筆者和學生閱讀名著《愛麗絲夢遊仙境》及《小王子》後，以這些故事的角色作為核心主題，製作了兩款立體故事球，一款簡單版，一款複雜版，分別供初小和高小學生應用。有如此創作味濃厚的延伸活動，不但提升了閱讀的樂趣，更可以推動學生閱讀更多中外名著。故事球的主體及結構基本不變，教師只需按照不同故事角色而更換人物圖案即可，所以適合不同的故事書。

按不同故事角色 更換人物圖案

立體故事球能夠打開及閉合，而且只有手掌的大小，易於收藏。與孩子舉行讀書會後，孩子都被故事球深深吸引，不但專注地創作，透過製作這個「玩具」，更是加深了他們對故事的印象和愛好。

有些時候不能使用筆刀，或是活動時間不足時，部分圖案的切割工序可以由機械代勞。筆者近年就為任職的學校購置了一部圖案切割器（創意裁剪機），它可以處理任何圖像，教師只需要將圖案輸入一部類似打印機的機器內，便可以快捷地切割出所需的圖案。尤其在教授初小學生時，可以派發已裁剪好的圖案，供他們砌成立體故事球。此外，它可以連接Wi-Fi無線網絡，在電腦下載有關軟件後，可連接到裁剪機，教師可以在軟件內設計出所需的圖案以便應用，並可以選擇由此機繪畫或裁剪圖案，甚至直接掃描美術書內的圖案。

文：董雅詩

作者簡介﹕資深學校圖書館主任，熱愛文字，兼且創意無限。著作包括《一書一天堂——圖解家校讀書會》、《愛麗絲老師讚好的50本必看童書》等。

[Happy PaMa 教得樂 第304期]