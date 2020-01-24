本周FOCUS．採訪手記：我們曾經也是遊戲設計達人

孩子不怕無聊 最緊要父母陪玩

網絡發達的一個好處，是讓我們可以足不出戶尋找各類資訊，積極的爸媽，或許已經看過不少本地或外國網友分享各式家中親子活動的點子，例如廁紙筒做勞作、用冰塊做實驗、訓練左右腦的連線遊戲、親子健身操等，要學習有學習，要運動有運動，當中一定找到「救生圈」，解救悶得發慌的孩子，給他們帶來一些有益身心的活動機會。

再說，跟孩子遊戲，其實沒有「江郎才盡」這回事。大家有否憶起自己也曾經是一個遊戲設計達人呢？我們這輩家長，小時候大概也沒有手機電腦幫助解悶吧，試想想，那時候我們上半日制，放學回家做好功課後，會玩些什麼？有朋友告訴我，小學時會為紙娃娃繪畫衣服，也會拿家裏的「麻將」拼砌出娃娃屋；也有男孩子會把模型車拆開，研究裏面的零件。你看，孩子本來就是不怕無聊，甚至可以在看似無聊的玩意中，尋找到自己的興趣或學習到新鮮事物的。不過無論玩什麼，孩子最希望的還是父母可以陪玩，抗疫的路雖然漫長，但從另一個角度看，多留在家，也正是爸媽建立親子關係的最好時機。

文：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第304期]