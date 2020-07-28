資深導賞員吳良貴 生態結合手藝 織出夢想路

如今是資深生態導賞員的他，在16歲那年遇上車禍，一隻腳掌被巴士輾爛了，走崎嶇山路太久會腳掌流血，但無阻他熱愛山野和露營。他總是想，只要用心走下去，就會找到自己熱愛的事情。近年他又當上生態編織工藝導師，滿足少年時代有過的畫家夢。

吳良貴（Stony）說自己的少年夢想是當畫家。小時候沉迷畫畫，書頁所有空白位都是上堂時偷偷畫下的華英雄和王小虎，為此他去上國畫、油畫班，還去畫行臨摹畫畫，一邊打工一邊讀大一藝術設計學校。不過為了餬口，他後來還是投身物流業。

不欲破壞生態 編織昆蟲作道具

訪問Stony，他帶了一些親手編織的昆蟲給記者看，若在新冠病毒流行下，人與人保持的1.5米社交距離看他的作品，你會誤會那些螳螂和竹節蟲都是真的，相比起來，蠍子和招潮蟹的形狀也似，但感覺沒那麼像真，倒有種紮實的編織感。「開始時，我以這些手作當成生態教育的道具，因為就算拿起蟲子講解後再放回去，怎樣也會影響到牠們，現在發覺用自己的手作『小生物』可以教育孩子，亦可分享手藝，很有滿足感。」

螳螂在交配時，雄性真的會可能被雌性吃掉嗎？Stony拿着一隻栩栩如生的編織螳螂說：「是的，這是牠（雄性）的責任，奇妙的是雄性的頭就算已被吃了，但仍會繼續交配……」昆蟲世界太奇妙，外號Stony sir的他拿着手作的一盒螢火蟲生命周期模型，竟有一條黑蟲在產卵，這就是大家儲錢去澳洲追看螢火蟲洞內的美麗螢火蟲，不過大家去看的都是雄蟲。「雌性螢火蟲一般沒有翅，不會飛。」他指着模型中正在產卵、身體啡黑頭部有點像蟑螂的螢火蟲說：「這是雌性螢火蟲在產卵，接着是幼蟲、蛹、成蟲的過程，我想讓參與生態旅行的人了解螢火蟲的生態。」但原來大自然也很公平，有些螢火蟲的品種是由雌螢發出亮光，例如香港的特有品種莫氏凹眼螢，看來像蟲子的無翅雌性莫氏凹眼螢，在求偶時腹部至尾部會向上捲起，露出長長光亮的發光器，相反雄性雖有翅能飛卻不會發光。

這天為了讓Stony有空間攤開作品講解，記者跑到他家附近的港鐵上蓋平台花園採訪，結果卻給管理員趕走……那些市民飯後落街聽粵曲、看人織蟋蟀的畫面，彷彿只是電影製作中才有的民生場面。Stony跟管理員講解說這是手作藝術，不是用來擺賣，但結果手藝昆蟲還是要「走為上着」。雖然被趕，但Stony對管理員的講解依然溫文有禮，絲毫沒有市井感覺，他說：「我雖然喜歡露營和山野，但我不是野孩子，小時候的我很乖很靜，7個兄弟姊妹中我排第6，家人說阿媽最惜我，當然惜啦，阿媽叫我掃地，我就連冷巷也掃埋。」小時候的他總是埋頭埋腦畫畫，初出來工作時，他就把華英雄（漫畫《中華英雄》的主角）的赤劍畫在牛仔褲上，很有型！

對比昔日在街上的織草蜢手作人，Stony的編織世界則是將織藝結合生態，他以紙包鐵線代替鹹水草，作品有時也會上色，例如圖案顏色豐富的蝽象。記者問他，這螳螂前腳怎麼是淡青色的呢？他笑說：「前腳是淡色了一點，但藝術這回事，不能限死了就是如此這般。我常對學員說，不要抄我的作品，只要用我的技巧。」

雞皮紙包鐵線 取代鹹水草

「開始編織昆蟲，也因為我一直有做一些手工種子當成生態禮物，送給參加者，有次我帶團去有機農莊，主辦機構要求辦工作坊，我就開始教他們織昆蟲，當時用的是鹹水草，但很快我就發覺鹹水草是直的，不能好好彎曲，我開始探索物料。現在用的是雞皮紙包鐵線，以及樹脂黏土 。」要用什麼鉗子或專門的工具剪嗎？他笑笑，從背包拿出一把小剪刀：「就是這麼多，頭小而尖的鉸剪就可以了，這把我在鴨記（鴨寮街）買，才8元！」

Stony的手藝都是自學和看書而來，再日復日練習。「你看到的這隻螳螂已是進化版，我不斷推翻自己。」說到這裏，他頓了頓。問他那是否就會走出一條路？他卻說：「我也不知道是否一條路，但是用心，就會走出很多東西來！」

他16歲遇上車禍，一隻腳掌需用上小腿的肉補成，在崎嶇山路走多了腳掌會流血，他的心卻仍然最愛在山中縱走，在海裏划艇。到40歲時遇上SARS之年，人家都擔心被裁，他卻先裁了自己，在2003年走上另一頁人生。

「我的車禍發生在1970年代。那時我在巴士站等巴士，巴士一來，後面的人就一哄而上，把我推出馬路，巴士剛來到就輾過我腳掌。」送入醫院，當時醫生說要切去腳掌，但當護士的親友趕來堅稱不應切去，醫生改以小腿的肉填補爛掉的腳背和腳板，但不要以為是像一塊鞋墊那樣補上，Stony脫鞋給記者看，才知是由很多片肌肉，如同百家布般組成現時的腳踝和腳掌。

「以前做物流工時，總是不想返工，現在做生態，卻很喜歡工作。」做物流多年，他說其實可以上位做經理，因為老闆都挺喜歡他，什麼換燈膽通渠，跟車送貨，執貨點倉，他一概主動去做，但逐漸他每天早上起來也不想工作：「老闆都很惜我，但最大的隔閡是我和同事格格不入，例如我不講粗口，大家早上心情好的話，卻習慣以粗口『問候』對方，當成交流。」

SARS一疫促成事業轉機

「那時我已幫NGO教香港野菜及有毒植物研習課程，2003年跑去上生態旅遊導賞員證書課程，怎料讀到一半，就遇到SARS爆發！」SARS反令香港興起了本地生態旅遊，政府和各界大力推動本地遊，於是他畢業後變得很吃香。那時他雖已是兩女之父，但徵得太太同意，辭工轉行去。

「其實我都幾十歲人，很多事情也經歷過，結婚生女固然難忘，但生命中最深刻的事情，是一個人在大自然中卻毫不孤獨的感覺。大自然感動我的時刻很多，有一次特別深刻。那天是我生日，骨子裏有種想在大自然過生日的感覺，那次去了海下灣，在營舍租住了一晚，第二天起來，我去划獨木舟，一個人划艇到灣外，整個海得我一個人一條船，心情很平靜，眼前的景象美得你不相信。海如平鏡，天空正準備下雨，海面無波紋，突然雨開始下起來，雨不大，每一點打下來都在海面點出一圈圈漣漪，你想像到嗎？整個海都是一圈又一圈的漣漪，我幾乎感動到流淚。我喜歡藝術，這給我amazing的感覺，已不是用靚可以解釋到，這是一個人感受生物和環境關係的感覺。」

Stony編織的生態物種，也像是這大自然生態定格下來的藝術。來看看他編織的蠍子，「那要織8隻腳，為何是8隻腳呢？蠍子是蛛形綱節肢動物，包括2隻鉗足，身體的織法像個小籮子，以紙包鐵線底疊面，面疊底，像織草蓆般織出來，尾部要用3條草，像女生紮辮仔織出來」。但那蠍子的前鉗似乎未夠霸氣？他說：「細看我的作品，其實還有很多改進之處，你們說我織得靚，但一些資深生態導賞員看了，就會看出我的問題，例如這隻『台北樹蛙』，質感就不像，太過平面，專家還會說腳趾數目不對，我只是根據相片學做。」

Stony 說：「每個人都要成長， 經一事長一智……」在這口罩時代，隔着口罩說話，Stony接着說的兩句話，記者聽不到，後來再翻聽訪問錄音，也錄不到他原本想說的是什麼。藝術沒有完美，編織昆蟲也不是一板一眼。Stony說的什麼事長一智，只好由大家自己領會。或者就像大自然一樣，雖然默默無語，但其實已跟我們表達了很多，只關乎我們有沒有用心留意和傾聽。

■給香港的話

「凡事也用心去做吧，我不敢說用心就會走出一條路，但用心必定會走出很多東西和事情來！」

■Profile

吳良貴（Stony）

生態編織工藝導師、資深生態導賞員及導師。16歲遇車禍及後未能繼續升學，投身物流業當藍領，但由於愛畫畫和山野活動，也愛手作和露營，於是不斷進修相關課程，2003年SARS後政府及旅遊界開展本地生態旅遊，他因此由藍領轉型為生態導賞員。他亦是facebook專頁「生態工藝組」版主。

文：朱一心

編輯：王翠麗

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