香草移植：「分居」換走化肥 延長市售盆栽壽命

記者早前參加了推動社區培養設計文化的「設計光譜」舉辦的「香草種植×探索烏龍茶工作坊」，導師Joyce分享種植香草心得，並教大家如何將從花墟買來的香草盆栽改為有機種植，並延長香草壽命。Joyce稱：「市售的盆栽往往為了外觀，一盆香草可能由3、4株苗組成，生長茂盛時會過於擠迫，通風差，容易令香草生病。經換盆及修剪等步驟後，可延長它的生長期，收成更多。」

準備工具及材料

‧排水良好的培植土

‧泥土疏水物料，如珍珠岩、陶粒

‧底部有孔穴的花盆

‧ 有機肥料，Joyce建議使用氣味較少的海藻肥，適合室內儲存

市售香草盆栽通常由多棵植物組成，換盆時可將其分開種植。例如只有一枝主莖向上生長的植物（如羅勒、甜菊），現成盆栽由2或3棵組成，又或匍匐生長、傾向在泥面向外長出新枝的植物（如薄荷、牛至），都可採用以下方法「分居」。

移植步驟（示範香草為九層塔）：

1. 挑出化學肥：在花盆四周輕拍數下，讓花盆跟土壤稍為分離，取出植物，保留泥膽（植物根部纏在一起的泥土），用手將香草一分為二或三（圖A）。泥膽或藏着綠色小珠（化學肥料）（圖B），把它挑出來。

2. 換盆：在花盆中加入培植土，分量約花盆八成滿，混入適量珍珠岩及陶粒（圖C）拌勻，增加泥土疏水度。

3. 移植：根據植物泥膽深度（圖D），在新盆培植土中挖出相若深度，放入植物，然後輕輕按實。

4. 修剪：按植物高度剪去一半（圖E），例如植物高10厘米，剪淨5厘米。Joyce表示：「很多人不捨得修剪香草，其實香草愈剪愈生得靚！」部分橫枝長出的葉子也可連莖一同剪走，令植物通爽一些，減低生病風險。

5. 泥面鋪上陶粒，保持乾爽，減少蚊蟲滋生。

完成移植後，香草何時施肥？Joyce說：「香草需要肥料程度比一般蔬果低，每季加1至2次就可以，以一個5吋盆來說，每次下1湯匙就足夠，肥料落在距離泥面1吋深位置，再以泥土覆蓋。」若打算用盆底吸水法灌溉，Joyce建議移盆兩三周後，待根部生長穩定才使用這方法，這段時間先從泥面澆水。