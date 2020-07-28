本地薑鬥過江龍：新奇口味 炎夏爭寵

每次食雪糕，都只挑某幾個大品牌？其實市面上也有不少本地雪糕品牌，提供各種口味和款式的雪糕，下次到超市入貨時不妨也順道試試一眾「本地薑」。

本地純素食品品牌SO COCO最新推出的純素雪糕，包括椰子、朱古力、士多啤梨、抹茶、泰式奶茶及熱情果6款口味（$35/杯），選用有機新鮮冷壓椰奶及有機黃糖為原料，標榜不含膽固醇、人造色素、人造香料及防腐劑。

銷售點：指定超級市場

查詢：www.sococo.com.hk

■懷舊白兔糖 港式口味

由中環碼頭人氣雪糕店Igloo Dessert Bar與香港老字號十字牌聯手推出的全新包裝gelato雪糕系列，採用香港製造的新鮮牛奶，研發出懷舊白兔糖、港式奶醬多、蜂蜜牛油、蜂蜜桂花和獨角獸（藍色雲呢拿配士多啤梨）5款雪糕口味（$38/杯），奶味香濃，柔順細滑。

銷售點：指定一田百貨及超級市場

查詢：2656 3318 / fb及IG @Igloodessertbar

■流心白桃 呃like一流

說起夏日當造水果，香甜多汁的日本白桃必定榜上有名。韓國雪糕品牌百味堂繼去年推出人氣爆燈的日本白桃牛奶雪糕後，今個夏天再次推出全新日本白桃牛奶雪花冰（$168），採用原個日本白桃，粉嫩飽滿的外形，充滿少女心，打卡一流！

店方以特別方法將白桃去核，在裏面加入新鮮覆盆子醬及吉士醬，切開時形成流心效果。白桃面頭鋪上一層「卜卜脆」的焦糖，底層是入口即融的牛奶雪花冰，入口涼透心。

銷售點：百味堂K11 MUSEA旗艦店及山頂分店

■果汁雪葩 零脂誘惑

天時暑熱，背心短褲成了日常裝束，此時不少人都特別注重身形體態。有時口痕想吃點冰涼甜點，但又怕雪糕致胖，有人會選擇以不含奶脂肪的雪葩代替。Dreyer's 近日推出全新Real Delight雪葩條系列，備有青提及白桃兩款清新口味（$16/支，$52.9/4支裝），廠方指全部採用真正果汁製造，無添加防腐劑及人造色素，每條只有62千卡及0克脂肪。

銷售點：7-Eleven及各大超級市場

■冰鎮「奶醬多」 幼滑香脆

甜筒是不少香港人童年回憶，作為香港老品牌之一的維記牛奶，近年積極推出新口味雪糕，今個月更將茶餐廳經典奶醬多化身成冰凍的甜筒（$11/支；＄20/2支），滿足港人的懷舊之情。幼滑雪糕配上濃厚花生醬，表層灑滿花生碎，配上香脆可口的脆筒，層次豐富。下午茶想來點清涼口味，不妨試試這個冰鎮「奶醬多」。

銷售點：7-Eleven、Circle K；4支家庭裝將由8月7日起於惠康超級市場有售