西貢執「牛耳」 靚景傳正能量

Vivien約在8年前取得中國香港攀山及攀登總會的山藝教練資格，不時帶學生上山，限聚令收緊後，山藝班也暫停了。走遍香港各個山頭的Vivien，看盡本地不少靚景，最深得她喜愛的是西貢，「因西貢有很多路線未被過分人工化修葺，保留天然面貌」。

泥石路較水泥路吸震 行得舒服

Vivien今次推薦的西貢路線，除可欣賞美景，沿路又有樹蔭及士多補給，行起來也相對輕鬆，「全程是天然泥石路，相比經修葺的水泥路軟身，有吸震作用，走起來會更舒服」。她提醒，天熱時行這條路，要帶備最少1.5公升食水、防蚊及防曬用品。

一行人於西貢市中心乘7號綠色小巴往猴塘溪營地，此處有洗手間等設施，平時可以在此整裝，但到訪當天，受疫情影響營地關閉了。我們下車後，沿海下路向西貢市中心方向行，約5分鐘後隨路標轉右，登上嶂上郊遊徑。Vivien指這段路屬全程較辛苦的一段，宜慢行，注意調節步速。幸好沿途有樹木林蔭擋去艷陽，走來不算太吃力。約半小時後到達一條小徑入口，轉入多走數分鐘便到達第1個checkpoint︰猴塘溪。

猴塘溪清幽 切忌走入溪水

猴塘溪水源來自附近的石屋山，到猴塘溪後再流向大灘。溪澗面積不大，也沒有激流瀑布或水花飛舞的壯麗景色，但四周環境清幽宜人，在此放空有療癒感覺。Vivien特別叮囑大家，為安全起見，千萬別走入溪水或走近水邊，若到訪前一至數天曾下大雨，更要留意水位高低，如水位高，要遠離水邊免生意外。

嶂上大草地 牛出沒注意

我們從小徑折返嶂上郊遊徑，隨嶂上路標方向前行，沿路不時有樹蔭，為我們遮陽降溫。緩緩往上行約40分鐘，不知不覺到達第2個checkpoint︰嶂上。

嶂上有片平坦大草地，綠草如茵，是熱門露營地點之一，以往假日時草地上紮滿營帳，非常熱鬧。Vivien指出，在草地上，經常見到牛群出沒，但大家只可遠觀，切忌接觸及騷擾牠們，否則可能激怒或嚇驚牛，令牠們反擊自衛。另外也不要餵飼，避免影響牠們的習性。這處有間士多可以補給，但要留意營業時間，以往是周五、六及日開舖，平日則不定期營業，受疫情影響或有變動。我們在草地稍為歇腳後，繼續行程。

登頂遠眺蚺蛇尖、萬宜水庫

一行人向北潭凹路標方向，踏上麥理浩徑第3段，這段路大致平坦易行，初段有林蔭，之後愈行愈開揚。大約行35分鐘，循右方小路向山上走約10分鐘便登頂，到達最後的checkpoint︰牛耳石山。

牛耳石山雖然只得海拔440米，但景觀相當開闊。山風輕拂下，即使30℃高溫也不覺悶熱。採訪當日天朗氣清，不單可看到蚺蛇尖及萬宜水庫，甚至可遠眺大埔及馬鞍山，有種一望無際的感覺，眼前美景令大家頓覺沒枉費一番腳骨力，西貢「香港後花園」的稱號，果然名不虛傳，大家當然也忍不住要落力打卡。

之後我們沿小路回麥理浩徑第3段，之後全程落山，路段以石級為主，20分鐘左右便到達北潭路，完成行程，可以在附近的巴士站坐94號，或綠色小巴7號往西貢市中心。

值得一提，大熱天時，大家以為行山應穿得清爽些，大多是短袖衫褲，有人甚至穿sports bra上陣。不過，Vivien這天卻穿上長袖衫褲。她解釋此舉可以防曬和防蚊叮蟲咬，在山上活動時，可避免受樹枝等割傷，只要選擇快乾吸汗的衣料，也不覺熱。

■溫馨提示

量力而為，遇崎嶇山路不應勉強前行，拍照前應觀察四周環境，確定位置安全才留影，勿為靚景而冒險。

■行程

全長：約7公里

需時：約2小時35分鐘（不連拍照休息）

交通：

去程：西貢市中心坐7號綠色小巴往猴塘溪營地

回程：北潭路坐94號巴士或7號綠色小巴往西貢市中心

起點：猴塘溪營地→（45分鐘）①猴塘溪→（40分鐘）②嶂上→（50分鐘）③牛耳石山→（20分鐘）終點：北潭凹

文：許朝茵

編輯：梁小玲

電郵：feature@mingpao.com

■有片睇

西貢執「牛耳」清涼遊

bit.ly/3ht6dRo