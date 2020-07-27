疑神疑鬼驚中招 新冠亂驗假安心

時時刻刻疑神疑鬼驚中招，是否「疑病症」？市民為求安心，一窩蜂湧去做病毒測試，是否有效抗疫？

一名單親媽媽，需要獨力照顧年幼孩子，疫情期間面對多種壓力，出現不開心、失眠、沒胃口等負面情緒。在急症室醫生面前哭了出來。

擔心染疫 唞唔到氣心跳快

香港急症醫學會會長溫光安指，這名單親媽媽因擔心染疫，早前已看過私家醫生，留了唾液樣本，但等了3日都未有報告，所以跑到急症室求診，在醫生面前大哭。溫解釋，雖然她有病徵，但由於已在私家診所做檢測，正等候結果，故沒有再安排她做檢測，以免增加化驗室負擔。她出現的負面情緒，需要找家庭醫生或專業人士輔導。

精神科專科醫生黃宗顯表示，疫情再度爆發，難免令人緊張和焦慮。近日有一名20多歲女士求診，說在疫症期間一直很緊張，害怕外出但又要上班，經常擔心感染新冠肺炎。她因為「唞唔到氣」、「心跳很快」，試過多次召喚救護車送院，急症室為她做了心電圖等身體檢查都發現沒問題，但她仍然不相信。醫生估計是過分擔憂疫情引起焦慮所致，建議她看精神科。經診斷後，黃宗顯發現她患上驚恐症，由起初擔心染疫到後期擔心患心臟病，須接受心理和藥物治療。

又有病人跟黃宗顯說，同事看新聞得悉某餐廳有人確診，想起當日去過，於是上班期間不斷問身邊人，他自己會不會有事，無法專心工作。但原來他緊張得記錯時間，後來記起不是同一日去。

疑神疑鬼驚「中招」，是否患上「疑病症」？根據《精神疾病診斷與統計手冊》第5版（DSM-5），疑病症（hypochondriasis）已被疾病焦慮障礙（illness anxiety disorder）取代。患者長期認為自己已經或將要患上嚴重疾病，這些想法持續影響情緒及日常生活，而他們很多時會看醫生尋求醫學意見，但即使診斷後並無大礙，仍然拒絕相信，以上情况持續至少6個月。臨牀病徵包括：

1. 對自己的健康過度焦慮，保持高度警惕，容易因身體狀况感到擔心和困擾

2. 經常查找相關疾病資訊

3. 經常監測自己身體狀况，並產生焦慮

WFH、雜亂資訊 增心理壓力

疫情下，患疾病焦慮障礙的人數是否大增？黃宗顯表示，因為徵狀需要持續6個月以上才可確診，而疫情於今年初開始，所以未能夠根據指引作出評估。不過，不少人因為焦慮而求診。擔心染病是其中一個壓力，另外，環境亦會構成焦慮，譬如早期「撲口罩潮」，有病人即使來到診所，也忽然說趕去買口罩，不看醫生了。此外，互聯網資訊太快太多來不及分辨真偽，有人會「驚咗先」，在心理上造成壓力。加上近期在家工作，有些僱主要求員工經常報到，對僱員亦構成壓力。值得一提，抑鬱、焦慮患者病發風險增加，他們更加要留意自己的情緒，定期覆診。

文：李祖怡

統籌：鄭寶華

編輯：梁小玲

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