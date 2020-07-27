醫賢心事：體諒自己疫境下的情緒反應

焦慮累積 疫情後爆發

每次疫情來的時候，大家的生活都難免被打斷。當連生命也受到威脅的時候，自然沒有閒情逸致關心精神健康。根據上一波疫情的經驗，大家在疫情爆發時的焦慮會一直累積，直至疫情過後，情緒病的求診人數便大幅上升。

疫情本身充滿着不確定，不知道未來會怎樣發展。疫情對經濟、工作等的影響也不小。再者，在這段時間，平時放鬆的活動，例如運動、社交、電影等全部都停止。剩下來的，就只有每天留意疫情的消息。

為何有人不肯戴口罩？

在這個時候，每個人的焦慮反應也不同。有些人可以連口罩也不戴，有些人卻連上街也感到害怕。有些人因為在家工作而感到放鬆，有些人反而會感到不方便和更吃力，使焦慮增加。當難題來臨的時候，我們每個人的慣性反應也不同，這跟我們的性格、世界觀有關係。樂觀的人，傾向相信所有難題也會過去，所以即使當下有困難，也容易存有希望，相信將來必定會渡過難關；有些人傾向否認問題，因此當大家都認為要戴口罩的時候，有些人會認為沒有這個需要；當然亦有一些人因為非常自我中心，認為戴口罩不舒服，不喜歡便不戴，罔顧別人的感受，甚至安全。

不為別人反應煩惱

每個人都有着不同的性格、處事方式。每個人也是「相同地不相同」，意思是我們都同樣地擁有着獨特的地方。每種性格特質在不同時候會產生不同的反應，毋須刻意改變自己。多了解自己的性格，體諒自己在困難時候的情緒反應，不為別人的反應而煩惱，讓我們在疫情中也有心靈成長的機會！

文：何浩賢（精神科專科醫生）