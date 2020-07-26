星期日文學‧哈洛品特+大衛馬密×潘惠森：不做戲劇人，或淪犯罪者

前兩周疫情反彈，跟鬼才編導潘惠森本相約在其任職的校園碰面，但疫情關係校園關閉，移師到涉疫商場榜上有名的地方，能如此氣定神閒約在此地的人，該不是主流，猶如訪問期間他一襲白恤叼着煙站到一角的身影，一點偏離於常軌。

這次跟潘惠森談的是兩位當代戲劇大師——哈洛品特（Harold Pinter）及被認為師承品特的大衛馬密（David Mamet），並由他選來四個劇作：品特的《背叛》（Betrayal）與《回歸》（Homecoming，又譯《回家》、《重回故里》），馬密的《大亨遊戲》（Glengarry Glen Ross）與《鬥角勾心》（American Buffalo，又譯《美國水牛》）。問潘惠森若以一個關鍵詞概括，會選什麼？他快捷地拋出「邊緣」二字，如他自身，在主流體系內無以安身。那麼兩位戲劇大師，在被認為承襲自荒誕派戲劇以外，如何從中「邊緣」？

一位英國、一位美國劇作家，相距約十七年出生，作品繁多，同時談論他們，除了因其對潘氏的創作影響匪淺，亦因兩位於他而言有着不少相似之處。潘惠森尤愛運用比喻來闡釋意念，品特與馬密，他以銀幣去比喻，一個公一個字，風格迥異骨子裏卻是「一體兩面」，「誇張點說，他們彷彿像同一個人」。公的一面如品特，以圖像、較抽象的方式呈現；字的一面如馬密，以文字、較具體的方法表達。最終殊途同歸，歸於同一銀幣，兩位皆致力地「關注生命本質」，銳利地洞察「我們有意無意掩蓋的真我」，而他們的創作，正是要「把被掩蓋的真實挖掘出來」。

語言：你是倚天劍，我是屠龍刀

速覽各種分析或研究，找到另一個關鍵詞「語言」，他們孜孜在尋索的，也許是那個在語言底下，存在着的深層故事。潘惠森以連番既玄妙又讓記者陷入迷蒙的比喻解說此話，譬如說由他甫坐在咖啡廳的一舉一動，使用的語言、文字與節奏，「可能都是經過精心操作，例如其實我想給你一個『有學問的學者』印象」。語言「背後一定有個motivation、有個原因」，然而在過程中「對方知不知道我的意圖？可以知可以唔知，如果知，會用什麼策略應付？嘩咁就好精彩喇，這就是drama」。兩位劇作家把語言的表象呈現，讓觀者讀者自行消化底層故事，潘惠森認為他們「就如兩把利劍，各自解剖人的靈魂」，所以無論在看品特或馬密編劇的作品時，總有許多解讀方式，讓人浮想聯翩，每次往外投射時箭總落在不同的靶上，即使同一劇作，「每晚的演出都是不同，不會重複」。他把戲劇喻作河流，「河水永遠流動，你永遠不會重複走經一條河流」，汨汨潺潺川流不息，劇作家捕捉的正是那獨特時刻。

銀幣的兩面，也區別開「出世」與「入世」，潘惠森會形容，馬密是較入世的一位，亦是他較接近的一位，「Mamet比較寫實，會關注現實生活上實實在在的素材」；而品特於他，則有着比較靈性、詩意的面向。如評論者稱馬密的風格為「極度寫實」，更把其強烈的語言風格稱作「馬密語」（Mamet-speak）。初讀劇本時即有暈眩感，那種高度濃烈的日常語言，俚語與粗口並用，連串炮轟式的句子在刀光劍影間，其中不忘把日常談話中重複或重疊的說話方式呈現。馬密曾當過許多底層職業，深諳複雜微妙的語言。潘惠森贊同他使用的語言貼緊人物狀態，捕捉「每種情緒導致怎樣的語言表達」，然他認為這「極度寫實」中的「極度」至為關鍵，「當去到極度時，其實就不是寫實」，也「就好surreal，超越了現實」。他比喻情形就如繪畫般，「若你用精工細筆去畫，到一個極致時，就如一幀以照相機拍的照片，幾近一致，但你會覺得這超越了現實，超越了人的能力，去到一種好surreal狀態」，所以他認為這種寫實走至極致時，也同樣走向詩化，「正如一首詩，你不會再用寫實的尺度去賞識」。

品特的語言雖然亦非抽離於現實，且「也是日常生活的語言」，但同樣予人「超現實」的感覺，潘惠森認為這源於他不被現實邏輯所拘囿，「有種詩人的作風，當要直抵靈魂深處時，他不在乎這個那個符不符合一般人的邏輯，反而他要創造自己的邏輯」。品特的語言亦被專稱為「品特式」（Pinteresque），其語言特色則是大量運用靜默（silence）與停頓（pause），「這手法承傳自荒誕劇場，但當然每人運用時亦很不同」，品特式的靜默讓潘氏感到異常暴力，因其突顯人物的緊張關係，他續以記者呷着的那口果茶作例子，望向那壺具說，「我嘗試游說你：呢杯嘢好好飲㗎，你唔出聲；其實呢度除咗呢杯嘢冇嘢可以飲㗎喇，你唔出聲；你唔飲你會死㗎，你都唔出聲」，這裏採用的靜默，就如在答覆，「你講吖，你繼續講吖，我畀你講，我任你講，但我不動如山」，無聲勝有聲，使空蕩蕩的劇場空間蘊含巨大力量，「我用沉默去壓住你」，這種非文字的語言於他「更是劇場的語言」。他再說，一個人沉默可代表很多，可以是懷疑可以是不認同，可以是你在這個世界、我在另一個世界，一個停頓生出無限情境，「所以演的時候很困難，也考功夫，就是說你如何去理解呢，要拿揑得好準確」。他試以一言蔽之，馬密是無辣不歡，品特則清淡，「你要慢慢去品嘗與體會那餘韻」。

風格：不政治的作品包含對政治的敏感

他們兩位尤其是品特的作品時被歸入荒誕派戲劇，此派劇場興起於二戰，劫後餘生舊夢初醒，對應當時人們對生命之體察，抱有「對宗教的質疑，對社會制度的質疑」等，較標誌性的例如是貝克特《等待果陀》、尤內斯庫《禿頭歌女》。生於一九三○年的品特於此列中算是晚輩，且他創作期甚長，有不同階段，「他後期的作品已不那麼荒誕劇，慢慢漸行漸遠，甚至有些作品一點也不荒誕，譬如說《背叛》，很實在」。潘惠森續指他們與荒誕劇的差別。荒誕劇場「對語言抱有質疑，質疑語言的表達能力、準確度，以至忠誠度」，現有語言足以表達人的內在嗎？他們對此懷疑。到品特、馬密的時候，他們不去質疑，潘惠森會說，「他們在發掘語言的可能性，他們利用那種存在於語言中的模稜兩可與隱晦」，在挖掘的也許是——我們怎樣去操控語言？

而這種操控「其實很政治」，談到政治，彷彿跌宕在當下低氣壓的氛圍令人需要唞啖氣，在一根煙的時間後，他說，「他們都很政治，但不會在作品中直白地講政治取態或某種政治意識」，而無論在編寫什麼，也流露對政治的敏感，比方說品特筆下的人物大多在行使不同方法操控別人、令人屈從，「譬如a很想操控b，b也在反抗他的操控」等等，這種人物關係「好形而上去看的話，是政治的東西」，這不是一般的我渴求什麼你想要什麼，「而是我要騎住你，我要操控你，我想你跟我的方向去思考行動」，他笑道「當然我不是研究政治的人，但好直觀的看法就是，政治是去管理」，小至公司、機構，大至地區、政府，也會「製造很多規規條條，令你跟着去做事，這是管理，其實也是很政治」。在品特的《回歸》之中則有明顯體現，那些父父子子，甚至猝然回到家中的長子及其撲朔迷離的妻子，共處一室時，哪個才是家中主人？誰站在權力核心？周旋在「權力遭受外來者侵奪」的糾葛中，把「家」本該是「安身立命、安全舒適的地方」、「一個庇護所」，演變為戰場鬥個你死我活，「分崩離析，四分五裂，好像諸侯割據，各自有其所謂據點，繼而吞併對方領地，成為所謂主人，就如秦始皇統一天下，江山歸他般」。

馬密的《大亨遊戲》說的是地產經紀在辦公室的你爭我鬥，經紀為求「成交」不擇手段，「一個機構裏的hierarchy，層級結構，人們如何保護自己，怎樣爭奪，甚至去到頗殘酷的弱肉強食」，潘惠森由此分享曾讀過的一篇馬密的訪問，有人問他戲劇是什麼，「他簡單地說，就是兩個人在一個空間，一人走進這空間裏想要獲取什麼，對方想要獲取什麼，各自有不同的目的，那戲劇便出現了」，當中使用的手段不一定直接，而那手段便是「戲」。《大亨遊戲》背景來自當時美國人身處的後金融風暴時期，作品與時代環境有莫大關聯，潘惠森憶起九十年代編寫「昆蟲系列」時，亦跟九七回歸前後的社會氣氛相連，「當時香港社會有一種詭異狀態，有恐懼不安，有移民潮，有人興奮盼望不再是殖民地子民，什麼人都有，也有草根階層只能關注自己的survival」，處於喧鬧、眾聲喧嘩的社會，給他一種很不真實、「很魔幻的感覺」，「昆蟲系列」就在這情緒下誕生。

共鳴：使人一讀着迷的劇作家

回頭看潘惠森初與品特和馬密的邂逅，「真是記憶像鐵軌一樣長」，已是數十年前的事，當時他在美國念書，於二手舊書店遇到早知道名字卻初次認真翻揭的《背叛》，現在翻看內頁已攙雜歲月痕迹，而當時一讀有共鳴，「覺得好有型，這樣寫古仔，言辭之間那背後的張力，好有型」。馬密則是在離開校園後，讀到一本名為True and False令他很深印象的書，作為舞台與電影的編劇及導演，也曾教授表演，馬密對於表演自然有許多想法，「他用了很多有趣的比喻描述表演」。馬密反對美國當時主流、承襲自俄國史坦尼斯拉夫斯基體系的方法演技（method acting），包括馬龍白蘭度、羅拔迪尼路亦採取此法，簡單說是一種「融入角色的生活演技」。但馬密「口沒遮攔」地嘲弄此派演技，說史氏「業餘」，「什麼內心體會、找回角色的歷史等等」，潘惠森引馬密說：「演員已有太多需要體驗的！」「莫非你去打拳，上到個擂台同人搏擊，喂你識背晒成個拳擊歷史唔通就會贏咩？」潘氏一連舉了許多引人發笑的比喻，始明瞭何以潘氏如此喜愛以比喻作答。「啊，當時我覺得他真的是個很有趣的作家，便開始着迷於他的作品。」兩位劇作家恰好牽引心中共鳴，潘氏不諱言說在自己的創作中「甚至不是無意，而是有意去參照他們」。

作為資深編劇、多次獲舞台大獎的潘惠森，起初在念書時投稿獲獎，並在那次遇到他的伯樂、戲劇界前輩麥秋推薦，首部劇本《榕樹蔭下的森林》便獲香港話劇團演出。當時八十至九十年代的香港戲劇，雖然大都以廣東話演出，「但是早期的時候，不是太多人關注我們應如何運用語言的多種可能性」。潘惠森的創作風格多被人形容為市井庶民、滑稽荒誕，原來他有種習慣，「無論到哪裏都會嘗試留意別人說話的風格，他做什麼職業呢，大家都講廣東話，但其實使用的語言都很不同」。

畫面：整部作品的意象昇華

潘惠森多次強調劇場不只有語言的部分，還有空間、演員的肢體動作表情等元素，而在翻譯《回歸》的過程令他至為深刻的，不是某個品特式的語句，而是在故事尾聲的一個象徵畫面——父攤軟跪地，在女主角身旁，「整個畫面讓我感覺到劇場的語言除了verbal，更有隨故事慢慢發展而至的畫面」，這畫面重要得包含整部劇，並提升至意象的層次，「女主角就如主人般坐着，那畫面，已表達眾多」，這並不以台詞表達、「不依賴純粹的說辭」，而是以畫面去說故事。他再舉例如馬密《鬥角勾心》裏的那個二手商店內的古董野牛錢幣，「他在說的是美國價值，美國貨幣裏很象徵性的東西」，通過這錢幣，「而不是純粹的台詞，發揮了穿透性的力量」，那錢幣細小得觀眾看不見，「但所謂一粒沙見一世界，以小見大，即使好細，它內在折射出來的核心可以很大」，劇中三個男性人物的兄弟情、爾虞我詐的關係，透過那銀幣，「誰在掌控誰、誰說了算，這些權力關係」一一反映。

四部選來的作品描繪了一幅幅充滿罪惡的景象，呈現扭曲的人際關係，《鬥角勾心》裏店主打算與同謀盜回那枚可能比賣出時更值錢的銀幣、《背叛》的伴侶互有不忠、《大亨遊戲》裏的貪婪險詐……潘惠森由此想到，這裏引伸的罪惡「不是法律上的罪，而是人性裏的」，他嘗試以四個關鍵詞說明，《回歸》——責任，你怎樣滿足作為父子兄弟夫妻之間的身分責任？《背叛》——不忠，說謊是一種罪嗎？而揭露出真相，就等於無罪？說與不說，怎樣才算罪行？《鬥角勾心》——價值，用怎樣的手段去追求價值？《大亨遊戲》——承諾，在購入房子過程中，那承諾是否穩固可信？

「罪惡」是品特與馬密之間另一個關鍵詞，一本書寫兩位劇作家的研究書籍The Art of Crime即考察他們劇中的罪惡性，而馬密在一個訪問被問到若沒有闖進戲劇界，他認為自己會是誰的時候，如斯回答：「我想我很可能成為罪犯。」把問題借來再問潘惠森，他年輕時喜愛流浪無所拘束，人生也率性無計劃，他豁然笑道：「我想我也很可能變成罪犯，浪蕩型好容易跌入crime的領域。」

文//林凱敏

圖//蘇智鑫、網上圖片

編輯//關曉陽

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