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星期日生活

獨恒戲語：因有危難 所以有光《Light of My Life》

【明報專訊】壞的東西，正在不斷侵蝕我們，正如Light of My Life的病毒，看不見，但危害了倖存者，威脅僅有的人性光輝。

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