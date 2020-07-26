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星期日生活

水清碩見：還原基本步

【明報專訊】這星期疫情急轉直下，前天收到香港國際電影節取消的壞消息；那邊廂美國一眾大片包括路蘭的《天能》亦撤檔，這個夏天重返大銀幕注定無望，行家一片愁雲慘霧。

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