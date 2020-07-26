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2020年7月26日星期日
星期日生活
民調達人鍾庭耀 危難時刻不再守身如玉 說該說的話
疫情關係
由彬記的死角出發，無定向小旅行
周日話題：我們在憂鬱中抗疫
同場加映：day day防疫 情緒都要唞吓氣
周日話題：小孩不能太壞——《隱秘的角落》被隱藏的惡
星期日現場：拍到了，香港罕見的天空
七情上面：夢境工作坊 打開不解之門
開門讀書：世界是平的4.0
同場加映：龍應台專訪 《大武山下》走一趟療癒旅程
同場加映：你上一次寫嘢係幾時？
三松閣：沒有動物的世界？
在大學教植物學：胡老師在華西（二）
阿貓阿狗：#80移民（2）
童軍跳彈牀：咁大隻蛤乸隨街跳
水清碩見：還原基本步
獨恒戲語：因有危難 所以有光《Light of My Life》
家明雜感：兩部關於安樂窩的影片
咩世界：第155期 ／禁足
漫畫連載：That City那城 Vol. 4
星期日文學‧哈洛品特+大衛馬密×潘惠森：不做戲劇人，或淪犯罪者
料理分子：彩色意大利雲吞 想起茨城縣 懷念三浦春馬
ways of tasting：劣食背後的日常 有笑，有淚
無定向學堂：紀錄片點睇唔悶？
通識導賞：疫中反思 擴闊工作想像 在家工作有何利弊？
未來城市：社區規劃小改變 夾手砌突破官僚
三松閣：沒有動物的世界？
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【明報專訊】智人（Homo sapiens）從大約15萬年前開始出現，走到今天，無疑已經是地球的主宰。
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民調達人鍾庭耀 危難時刻不再守身如玉 說該說的話
疫情關係
由彬記的死角出發，無定向小旅行
周日話題：我們在憂鬱中抗疫
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