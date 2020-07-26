周日話題：小孩不能太壞——《隱秘的角落》被隱藏的惡

它刻意在陽光燦爛的中國南方海邊小城捕捉夏天的光線，但濃濃的重口味和人性陰暗與之形成強烈反差。它的成功也許帶點幸運，在疫情蔓延時，全國宅家正好追看熱劇，更諷刺是，如果根據最新的影視故事創作指引，它甚至能否開拍都成問題。作為改編自小說《壞小孩》的作品，雖然該不需要做過多的原著比較，但際此中國國情，它的改編卻又很大程度上反映了這敏感時刻中，影視創作的局限與對奕。當愛情不能過分甜蜜，小孩也不能太壞。

《經濟學人》的評介中，提到一個大致結論，認為《隱秘的角落》中，真相是模糊的，角色出於愛或害怕孤獨編造謊言，而在這個旗海張揚，每每講求傳遞正能量、愛國宣傳的時代，它呈現的道德或真相的曖昧性，顯得格外有特色。這是從社會意識去詮譯，對比當前中國國內愈趨保守的創作氛圍，觀察亦算合理。不過略過社會意識，要算是在創作和製作角度而言，《隱秘的角落》的成功同時顯示一種相對高標準的中國影視製作的成形，成功也非純時代精神使然。

主流的觀眾評價，首先是對演出極表讚賞。這是多得影帝級演員的表現，演冷面教師主角張東升的秦昊，向來已是中國電影界的演技男神，低調（也許人們對他與妻子伊能靜的關係更感興趣），但行內稱道。他和我認為是這時代最重要中國導演婁燁合作過多部作品，近作是《風中有朵雨做的雲》，前作有《推拿》、《春風沉醉的夜晚》等，可算是當前中國用方法演技來演出的表表者。故事中（原著更甚），他演一個高智商的數學教師，用精密數學頭腦，外表親和文弱，不動聲色的表情，去進行計謀。他自己創作出來的細小動作表情等，都有助創出一個更立體的「令人喜愛的壞人角色」。至於另一位影帝級老戲骨，則是去年憑《地久天長》得柏林影帝的王景春，演一個臨退休民警。雖然後期討論更為褒獎的，是劇中3位小演員徐疾有致的演出。

不是「猜猜誰是兇手」的懸疑劇

縱是懸疑劇，但劇透沒有多大干擾，因為此劇的吸引點，並非那種猜誰是兇手的遊戲（他一開場就告訴了你），而是正如它的劇集版的稱謂「人人都有其隱秘的角落」，一個dark side。由此，追看謊言如何被無限延伸，兇殺怎樣被無盡叠加更為有趣。

劇集版故事時間設定是2005年，教師張東升殺了岳父母，之後又殺了正要求離婚的妻子（為了不想妻子離開，也有貪得家財的暗示），可他在旅遊景點山上推人落山的過程，被3個小孩的攝錄機無意中拍下（如果是現在智能手機數碼生活背景，當中頗為老派的索取錄像卡的劇情可能較難成立）。小孩為了籌錢醫病，決定勒索張東升。而其中單親家庭成長的主角小孩朱朝陽本身則是一名學霸，也是數學出色，所以劇情發展下去，當孩子和張東升接觸過程中，也就合情合理地催生出惺惺相識及父親影子的情節。劇情進入朱朝陽的世界，又生出他和同父異母妹妹的恩怨、他自己母親暗交男友，以及他的小伙伴的複雜家庭問題等等。最後，當被勒索者熟悉了孩童的世界及弱點，開始反過來控制，再引致最後災難性的連環血殺。

毫無疑問，《隱秘的角落》是近年製作最精良的中國網劇，意思是，從劇本改編到拍攝、場景、道具、演出、視覺呈現，那種現實的人物關係縱有劇情化的巧合，但總體還是在統一的製作包裝下，建構出一個自成一隅的劇情世界（當然，當中籌錢的動機和後段的連環殺是有些bugs）。特別是之前的網劇，演出、劇本和置景的馬虎缺點，此劇基本上是完全超班駕馭。譬如那街頭場景的美學運用，故事中虛構為海邊小城寧州，實則取景為廣東南端湛江市，那些小騎樓，橫街窄巷，小攤子的過多繁亂色彩，配合濃烈的夏日炎陽，除了刻意配合故事中那種2000年代的前拆遷縣城的歷史階段，也成為一種藝術化的加工：以視覺上的陽光燦爛（充斥着沙灘、雪條、汗氣、戶外排檔、大輪船、碼頭、屋頂冒險），對比故事的人性隱秘暗角母題。在許多這些創作決定層面，它的製作細節及主旨的比喻性，都抵得上一部認真製作的電影了。

改編「漂白」角色 反映創作限制

這是從製作和文本比喻而言的基本解讀，而《隱秘的角落》在這時刻還有一個「為何得這樣改編？」的命題需探討。這令人不得不往原著考究。

劇本改編自推理作家紫金陳的作品《壞小孩》（2018），直白地說，那是一次用心改編，劇集版修補了各原著人物被詬病的單向性，使其更具人性立體感，或曰，令觀眾更能諒解他們的惡行。但同時，劇集這漂白人物的處理，反映的也是創作的小心平衡或限制。

《壞小孩》小說如其名，故事中的原人物設定，遠比劇集版黑暗、狠心、兇殘。表面上它是對東野圭吾不同作品的模仿，特別是《白夜行》中的童犯心態，以及拿取那活在「白色暗夜」改為「陽光下的黑暗」的意象。這也揭示一種中國發展原創的困難，不錯，市場上追求同類的商業化作品，發展成IP，可是現象卻是：更多的國產推理，仍是逃不開直接挪用東野圭吾或史提芬京的快速複製。

不過，不像《白夜行》中對角色的童年陰影有長篇的補述，豐富其犯案動機，解釋孩童的兇殘本性與成長的矛盾構成，《壞小孩》對主角小孩的設定是本質上的敗壞，並主導了故事發展中的連串兇案（有異於劇集版中由張東升主導）。這處理無異是大膽的，不討好的。它表達一種人性天生的惡，不要看孩童表面單純無辜，在邪惡的作為上，孩童絕不比一個高智商的成年人差——這信息，如何看來，也不是這個吹墟正能量主流價值的社會主旋律認知。更甚的是，結局中，猶如東野另一部小說《惡意》，角色藉日記開脫犯罪，「壞人」最終得不到制裁，或是結局開放處理，也是太不合中國影視創作對壞人必須承受惡果結局的規範（雖然現實中，未成年犯確可有很大的免刑責處理）。

於是，單看這種近乎純情化的從黑暗到漂白，劇集版製作也就是一趟複雜的對奕改編過程。一方面，可以說是對觀眾觀感的商業計算（令觀眾更有代入感甚至同情，而非過度仇恨角色）；另一方面更是一場影視創作行規的妥協，顯然，在處處要強調正能量的當前社會形勢，強調人性本惡，壞事由少年做起——這確實不太和諧。

現實的壞土壤 被角色之惡掩蓋

從社會現况切入，《隱秘的角落》還有一個特別敏感話題點，即為它同時反映的中國社會特別是孩童成長環境問題。故事中的家庭，某程度上皆是非傳統的破落家庭，朱朝陽父母離異，帶他的母親給他求學壓力，作為擺脫階級規限原動力，他則尋求失去的父愛以至萌生爭寵的恨意。他的兩個童黨，也是自孤兒院逃出，被標籤為問題兒童。他們的壞，可能首先源於一個同樣變壞了的土壤。

張東升則設定為「鳳凰男」，即通過娶妻來完成階級身分提升，但身處一個陌生文化環境的疏離感（片中的南方城市設定，方便運用當地的廣東話文化去強化講普通話教師在此地的疏異性，製造一種寄人籬下的狀態），間接呈現了時下也相當困擾日常家庭的離婚財產分配問題。

所以說，故事的懸念是虛構的，可人物的生存環境卻活生生。當中，兒童成長教育問題，甚至在劇集播放時期因各種突發新聞熱議而加深話題性：一名小學生作文被教師劣評（當中被突出的是指學生文章不夠正能量），下課後隨即直奔課室外跳樓自殺，哄動一時。事件揭發一連串教育暗黑面：被評為模範教師的作文老師，私下課餘收費補課，對不聽令學生作偏激處理（該學生並未參加這教師開的補習班），教師收受紅包和兼職的規範，以至作文的評核標準，到最基本的語文老師的中文水平問題（事件中該教師被指摘的基本錯誤是：竟看不出或不改正該學生文中，寫《西遊記》作者為羅貫中的明顯錯誤，轉而只針對學生寫文不夠正能量的觀點）。繼而是山東被揭發多宗考生成績被頂包、其他人花錢用其成績冒名上大學的「高校頂替產業鏈」事件。教育界的黑暗面，這制度性的現實腐敗，無疑是涉及如何通過高校作階級向上流的真正社會問題。教育的目的為何？教師的榜樣如何失落？教育界的敗壞如何隨時掉包了學生的人生？

這些該有的討論，似乎遠較虛構的殺人劇情深奧難搞，是單純一部懸疑劇不能承受的社會黑暗面。原著中，這些教育或家庭背景問題，都因小角色的原罪而沒有被暴露在陽光下討論。至於在劇集版中，則因着小孩最後的善意和盤托出，每個人的惡都得到原諒或遺忘；只變成各人成長過程中，那隱藏在某個夏天一小章節，彼此所嚴守的小秘密。I know what you did last summer。

之後，他們就做回好人。社會也像夏天一樣，一片光明。

文//李照興

編輯//劉子斌

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