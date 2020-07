周日話題：小孩不能太壞——《隱秘的角落》被隱藏的惡

它刻意在陽光燦爛的中國南方海邊小城捕捉夏天的光線,但濃濃的重口味和人性陰暗與之形成強烈反差。它的成功也許帶點幸運,在疫情蔓延時,全國宅家正好追看熱劇,更諷刺是,如果根據最新的影視故事創作指引,它甚至能否開拍都成問題。作為改編自小說《壞小孩》的作品,雖然該不需要做過多的原著比較,但際此中國國情,它的改編卻又很大程度上反映了這敏感時刻中,影視創作的局限與對奕。當愛情不能過分甜蜜,小孩也不能太壞。

《經濟學人》的評介中,提到一個大致結論,認為《隱秘的角落》中,真相是模糊的,角色出於愛或害怕孤獨編造謊言,而在這個旗海張揚,每每講求傳遞正能量、愛國宣傳的時代,它呈現的道德或真相的曖昧性,顯得格外有特色。這是從社會意識去詮譯,對比當前中國國內愈趨保守的創作氛圍,觀察亦算合理。不過略過社會意識,要算是在創作和製作角度而言,《隱秘的角落》的成功同時顯示一種相對高標準的中國影視製作的成形,成功也非純時代精神使然。

主流的觀眾評價,首先是對演出極表讚賞。這是多得影帝級演員的表現,演冷面教師主角張東升的秦昊,向來已是中國電影界的演技男神,低調(也許人們對他與妻子伊能靜的關係更感興趣),但行內稱道。他和我認為是這時代最重要中國導演婁燁合作過多部作品,近作是《風中有朵雨做的雲》,前作有《推拿》、《春風沉醉的夜晚》等,可算是當前中國用方法演技來演出的表表者。故事中(原著更甚),他演一個高智商的數學教師,用精密數學頭腦,外表親和文弱,不動聲色的表情,去進行計謀。他自己創作出來的細小動作表情等,都有助創出一個更立體的「令人喜愛的壞人角色」。至於另一位影帝級老戲骨,則是去年憑《地久天長》得柏林影帝的王景春,演一個臨退休民警。雖然後期討論更為褒獎的,是劇中3位小演員徐疾有致的演出。

不是「猜猜誰是兇手」的懸疑劇

縱是懸疑劇,但劇透沒有多大干擾,因為此劇的吸引點,並非那種猜誰是兇手的遊戲(他一開場就告訴了你),而是正如它的劇集版的稱謂「人人都有其隱秘的角落」,一個dark side。由此,追看謊言如何被無限延伸,兇殺怎樣被無盡叠加更為有趣。

劇集版故事時間設定是2005年,教師張東升殺了岳父母,之後又殺了正要求離婚的妻子(為了不想妻子離開,也有貪得家財的暗示),可他在旅遊景點山上推人落山的過程,被3個小孩的攝錄機無意中拍下(如果是現在智能手機數碼生活背景,當中頗為老派的索取錄像卡的劇情可能較難成立)。小孩為了籌錢醫病,決定勒索張東升。而其中單親家庭成長的主角小孩朱朝陽本身則是一名學霸,也是數學出色,所以劇情發展下去,當孩子和張東升接觸過程中,也就合情合理地催生出惺惺相識及父親影子的情節。劇情進入朱朝陽的世界,又生出他和同父異母妹妹的恩怨、他自己母親暗交男友,以及他的小伙伴的複雜家庭問題等等。最後,當被勒索者熟悉了孩童的世界及弱點,開始反過來控制,再引致最後災難性的連環血殺。

毫無疑問,《隱秘的角落》是近年製作最精良的中國網劇,意思是,從劇本改編到拍攝、場景、道具、演出、視覺呈現,那種現實的人物關係縱有劇情化的巧合,但總體還是在統一的製作包裝下,建構出一個自成一隅的劇情世界(當然,當中籌錢的動機和後段的連環殺是有些bugs)。特別是之前的網劇,演出、劇本和置景的馬虎缺點,此劇基本上是完全超班駕馭。譬如那街頭場景的美學運用,故事中虛構為海邊小城寧州,實則取景為廣東南端湛江市,那些小騎樓,橫街窄巷,小攤子的過多繁亂色彩,配合濃烈的夏日炎陽,除了刻意配合故事中那種2000年代的前拆遷縣城的歷史階段,也成為一種藝術化的加工:以視覺上的陽光燦爛(充斥着沙灘、雪條、汗氣、戶外排檔、大輪船、碼頭、屋頂冒險),對比故事的人性隱秘暗角母題。在許多這些創作決定層面,它的製作細節及主旨的比喻性,都抵得上一部認真製作的電影了。

改編「漂白」角色 反映創作限制

這是從製作和文本比喻而言的基本解讀,而《隱秘的角落》在這時刻還有一個「為何得這樣改編?」的命題需探討。這令人不得不往原著考究。

劇本改編自推理作家紫金陳的作品《壞小孩》(2018),直白地說,那是一次用心改編,劇集版修補了各原著人物被詬病的單向性,使其更具人性立體感,或曰,令觀眾更能諒解他們的惡行。但同時,劇集這漂白人物的處理,反映的也是創作的小心平衡或限制。

《壞小孩》小說如其名,故事中的原人物設定,遠比劇集版黑暗、狠心、兇殘。表面上它是對東野圭吾不同作品的模仿,特別是《白夜行》中的童犯心態,以及拿取那活在「白色暗夜」改為「陽光下的黑暗」的意象。這也揭示一種中國發展原創的困難,不錯,市場上追求同類的商業化作品,發展成IP,可是現象卻是:更多的國產推理,仍是逃不開直接挪用東野圭吾或史提芬京的快速複製。

不過,不像《白夜行》中對角色的童年陰影有長篇的補述,豐富其犯案動機,解釋孩童的兇殘本性與成長的矛盾構成,《壞小孩》對主角小孩的設定是本質上的敗壞,並主導了故事發展中的連串兇案(有異於劇集版中由張東升主導)。這處理無異是大膽的,不討好的。它表達一種人性天生的惡,不要看孩童表面單純無辜,在邪惡的作為上,孩童絕不比一個高智商的成年人差——這信息,如何看來,也不是這個吹墟正能量主流價值的社會主旋律認知。更甚的是,結局中,猶如東野另一部小說《惡意》,角色藉日記開脫犯罪,「壞人」最終得不到制裁,或是結局開放處理,也是太不合中國影視創作對壞人必須承受惡果結局的規範(雖然現實中,未成年犯確可有很大的免刑責處理)。

於是,單看這種近乎純情化的從黑暗到漂白,劇集版製作也就是一趟複雜的對奕改編過程。一方面,可以說是對觀眾觀感的商業計算(令觀眾更有代入感甚至同情,而非過度仇恨角色);另一方面更是一場影視創作行規的妥協,顯然,在處處要強調正能量的當前社會形勢,強調人性本惡,壞事由少年做起——這確實不太和諧。

現實的壞土壤 被角色之惡掩蓋

從社會現况切入,《隱秘的角落》還有一個特別敏感話題點,即為它同時反映的中國社會特別是孩童成長環境問題。故事中的家庭,某程度上皆是非傳統的破落家庭,朱朝陽父母離異,帶他的母親給他求學壓力,作為擺脫階級規限原動力,他則尋求失去的父愛以至萌生爭寵的恨意。他的兩個童黨,也是自孤兒院逃出,被標籤為問題兒童。他們的壞,可能首先源於一個同樣變壞了的土壤。

張東升則設定為「鳳凰男」,即通過娶妻來完成階級身分提升,但身處一個陌生文化環境的疏離感(片中的南方城市設定,方便運用當地的廣東話文化去強化講普通話教師在此地的疏異性,製造一種寄人籬下的狀態),間接呈現了時下也相當困擾日常家庭的離婚財產分配問題。

所以說,故事的懸念是虛構的,可人物的生存環境卻活生生。當中,兒童成長教育問題,甚至在劇集播放時期因各種突發新聞熱議而加深話題性:一名小學生作文被教師劣評(當中被突出的是指學生文章不夠正能量),下課後隨即直奔課室外跳樓自殺,哄動一時。事件揭發一連串教育暗黑面:被評為模範教師的作文老師,私下課餘收費補課,對不聽令學生作偏激處理(該學生並未參加這教師開的補習班),教師收受紅包和兼職的規範,以至作文的評核標準,到最基本的語文老師的中文水平問題(事件中該教師被指摘的基本錯誤是:竟看不出或不改正該學生文中,寫《西遊記》作者為羅貫中的明顯錯誤,轉而只針對學生寫文不夠正能量的觀點)。繼而是山東被揭發多宗考生成績被頂包、其他人花錢用其成績冒名上大學的「高校頂替產業鏈」事件。教育界的黑暗面,這制度性的現實腐敗,無疑是涉及如何通過高校作階級向上流的真正社會問題。教育的目的為何?教師的榜樣如何失落?教育界的敗壞如何隨時掉包了學生的人生?

這些該有的討論,似乎遠較虛構的殺人劇情深奧難搞,是單純一部懸疑劇不能承受的社會黑暗面。原著中,這些教育或家庭背景問題,都因小角色的原罪而沒有被暴露在陽光下討論。至於在劇集版中,則因着小孩最後的善意和盤托出,每個人的惡都得到原諒或遺忘;只變成各人成長過程中,那隱藏在某個夏天一小章節,彼此所嚴守的小秘密。I know what you did last summer。

之後,他們就做回好人。社會也像夏天一樣,一片光明。

