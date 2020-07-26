同場加映：day day防疫 情緒都要唞吓氣

■問：星期日生活

■答：劉喜寶

問：七月下旬疫情在社區爆發，不明源頭個案增加，有意見認為早一階段官民都希望復常的心態，令大家放鬆防備，你是否同意？

答：都同意嘅。始終睇數字的確有回落之勢，而政府亦放寬咗措施。咁市民基於呢啲情况覺得「我可以鬆懈啲啲啦」都係好正常。所以，（理論上）坐擁最多數據嘅政府幾時放寬、放寬幾多其實係一個好高深嘅學問。香港係咪放寬太多所以死灰復燃？好難講。但唔係冇可能。

問：如何理解這種復常的欲望？

答：又冇話理解唔理解嘅。不過當年SARS由2月左右爆到6月左右完結，可能大家會覺得今次都一樣，有咁嘅預期。之前都有人流傳隻病毒會「熱死」，但當然最後冇咁嘅事啦。所以，嚟緊大家都可能struggle，如果耐過SARS，咁即係會點呢？會幾耐呢？呢個不確定性可以令人好氣餒、或者好不安。

問：有一派聲音認為政府應實施禁足令及封城等措施，令個案清零，反對意見認為這對經濟造成太大影響，社會應以新常態應對，將疫情穩定在香港醫療制度可應對的水平，你傾向支持哪一種防疫策略？哪一種對市民的精神健康更有益？

答：因為我唔係流行病學者，所以我好難話邊種好啲。但如果係前者，一定會對生活有好大影響，所以效果一定要係好justified得到。香港大多數人住喺好細嘅地方，生活好依賴隨傳隨到，便利嘅服務/購物，咁封城嘅成本好大，市民對於封城後嘅結果自然覺得要好有用先叫合理。而且，係咪一封完就從此冇事先？如果人們有呢個false hope（睇英國等地似乎封完都仲有、甚至有可能再封），咁之後嘅行為反彈（好似開放番時，英國當晚即刻有好多人衝去酒吧）可以好大。咁喺流行病學上係咪控制疫情嘅好方法呢？呢個真係我唔知啦……呢個真係comment唔到。

而後者，的確可以話比較易接受同易adapt（適應）。如果我哋要打長期戰，似乎後者會比較可以令人產生一啲新習慣——例如戴口罩。坦白講，兩傘以至反送中，大家from time to time都會戴口罩，可能因為咁香港人普遍對戴口罩冇咩大反感。

新常態中，搵番自己嘅節奏

問：香港人口密度高環境也擠迫，如果說社會因應疫情進入新常態，市民時刻注意防疫又不至於走向極端，應如何做到？你個人又如何維持在疫情下保持警覺，又不會有太大的心理負擔？

答：我哋嘅研究亦有睇到有「自我慈悲」（self compassion）呢個特質嘅人似乎係疫情中面對壓力時都會有較少抑鬱/焦慮徵狀。自我慈悲係講：1）對自己身心需要都有覺察，而唔係忽視；2）明白到呢個難關人人都係struggle，而唔係咩都攬上身；3）對自己寬容啲，明白自己都有限制，唔係超人。其實呢個疫情好特別——唔知幾時完、唔知會幾大鑊。有時人只能夠go by the flow，要學識放過自己。新常態底下，我哋未必事事做到100分，家長在家工作都會有躁底嘅時候，等等。要接受我哋係要時間喺「新常態」中搵番個「常態」。放過自己、寬恕自己嘅心態喺咁難以控制嘅情况下好緊要。而放過自己嘅人亦懂得放過、寬恕別人。咁令社會都冇咁緊張。

另一樣嘢係盡量以不同方法維繫重要嘅人際關係。無論facetime又好、傾電話又好，唔好懶。寂寞容易令人諗埋一邊。

第三，盡量維持生活嘅節奏。在家工作嘅話，都唔好覺得自己要萬能或者隨傳隨到。外國有講在家工作嘅單身人士好容易有所謂toxic productivity——覺得自己要每分每刻都工作，令自己過勞。冇咗每日返工放工嘅節奏，人更加要為自己訂定新節奏，定時食飯、見字飲水、做運動、適當休息睡眠。有時人出少咗街，日照少咗、運動少咗，飲食作息要有所調整都係正常。

編輯//劉子斌

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