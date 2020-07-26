由彬記的死角出發，無定向小旅行

一肚餓我就會諗起彬記，大約下午1點半我習慣每星期兩三次去彬記午飯，我最愛吃它的梅菜蒸鯇魚、豬手麵、及第粥和牛腩飯。7月5日大約4點，突然收到太太電話問我：「最近有冇去過彬記？你知唔知店內有廚師中咗武肺！」我第一個反應是「唔係咁嚴重啩？幾時先可以再食到彬記美食？」怎料感染人數已由1變6，6變40幾，現在幾乎天天過百，彩虹和慈雲山等地變成疫區，人心惶惶。慶幸我由2月中已很少出街，對上一次去彬記已是6月初。懷念彬記就像懷念香港往昔美好的日子，雖然帶着恐懼，但我又不期然行到彬記附近徘徊，我走到它的一個死角，由這角出發無定向走動，身隨景行，景隨心動，我一路行一路隨意拍照和畫路線：我在彬記呆等了半小時，請人幫我拍照後才出發（2:27pm），先在坪石邨內隨意行了幾個圈，就入龍翔道；天好藍但很熱，我跨過大馬路入了啟業邨，路上沒有幾個人；邨內好多老人家在樹蔭乘涼，也有不少人在街市內歎冷氣（3:24pm），大都戴口罩；我很餓但沒有胃口，就由得自己在附近再走一會，見到一架224X去尖東的循環線巴士（3:59pm），我就走上去，當去一程本地小旅行，車外旅遊區沒有幾個遊客，我偷聽到車上一對夫婦的怪談，大意是新冠病毒是由Bill Gates製造出來的陰謀；巴士回到麗晶（5:04pm），我補給了一些食物和日用品，決定買個外賣回家食（5:41pm），我獎勵自己一碗牛雜河，成半年未食過啦！如果這次旅行被太太知道，又要捱罵了。

文、圖//白雙全

編輯//蔡曉彤

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