民調達人鍾庭耀 危難時刻不再守身如玉 說該說的話

發布會舉行前數小時，一封可疑信件派到黃竹坑的辦公室。隔天記者與香港民研主席及行政總裁鍾庭耀在上址見面。

新聞片段中初選點票租用的桌子已悉數歸還，椅子沿兩邊牆身排好，盡頭有剛開完會的鍾庭耀坐在大玻璃窗的山景前。關心昨天是否收到炸藥，他安慰道，無咁誇張。

本着求真精神，他倒看得仔細，認出那是豬肉乾的包裝紙。信件還惺惺作態地寫上回郵地址，讓拆信人不虞有詐。

同類的騷擾或恐嚇，這些年來，他們收過不少。

自去年四月宣布將脫離香港大學成為獨立機構，香港民研隨即迎來大型社會運動，繼續其一貫工作，以問卷調查方式呈現市民對政府、對議題的反應。

而政府民望屢創新低，特首持續以「不批評、不回應」方式應對。

抵擋抹黑攻擊，又苦無實際成效，民調繼續做下去，還有什麼意義？

初選合法 毋懼抹黑

民主派初選前一晚，警隊下午突然到香港民研的黃竹坑辦公室搜證，一直到凌晨仍未收隊。鍾庭耀與拍檔鍾劍華商量後決定先與傳媒見面，「知道幾多講幾多」。記者會上，鍾庭耀坦言初選光明磊落，絕對合法，豪言願意獨力承擔抹黑。

回想這番豪情壯語，他說主要希望安撫替他們不值的憤怒市民。意識到香港可以表達民意、民怨和民憤的方式愈來愈少，限聚令讓政府「再多個理由」不批准遊行集會，《國安法》雖然存在含糊地帶，卻已被執法者廣泛使用，鍾庭耀認為投票在當下香港是「買少見少」的民主生活方式，必須保護，「當時不知最後會不會成功，有幾多市民出來，但我們都處理到大半了，我們承擔得起，就當我們沒覺瞓、心情好差，那就讓我們憤怒吧，想請大家未來兩天要更和平理性地投票」。他寄望，強化民主文明理性的方式同時，現已失去的一些遊行示威自由，假以時日可以扳回一些。

初選告終，被警隊搜查的資料仍未被解封，另一邊廂，有人吹風說選舉將延期一年，加上部分初選勝出的參選人陸續宣布不簽署選舉確認書，共同承擔被DQ風險。問鍾庭耀，排除萬難得出初選結果，若遭遇變數會否感到心血白費？他一貫理性耿直，「我不會這樣想，或者盡量制止自己這樣想。若結果不能被好好利用，的確打了個折扣，但在我來說，將結果完善地交出來，基本上沒人爭持數字不準確，我的工作就完成了」。至於事前各路人馬參選與否，事後落選人是否履行承諾，民主派35+的成敗等，均與他無關。正如這許多年來，民調評論制度的開放方針，「我們不想知人們評論什麼，自己出來講就可以了，如果認為我們的問題有缺陷、數字有盲點，儘管說就可以，我希望這是百花齊放啦」。機制與工具中性，他說，一直歡迎不同政治光譜的人就同一數據有各自的演繹。

九十年代初開展民調工作

一九八七年，鍾庭耀加入港大社會科學研究中心成為研究員。其時，香港正面對前途問題，思考是否應開展民意調查工作之時，遇上了一九九一年立法會直選的機遇。有記者問他們，有沒有民意數據可以提供，他們的第一次民調便順勢開始了。

翌年，彭定康被委任為香港末代港督，隨民情波動，針對他到任後提出的政改方案，中心與傳媒合作進行多輪民調，測試市民的接受程度。到了一九九三年，定期進行哪些項目、規律與題目，如種種社會指標、對政府信任程度及立法會議員評分等，便大致定了下來，一直沿用至今。包括回歸逼近時增補的一些，如國家民族的身分認同問題，都成為恆常的題目。

以科學指標 檢驗一國兩制成效

「以前做的事現在沒可能做不到嘛。」鍾庭耀說，社會指標由九七回歸後開始設下，當時認為看一國兩制是否成功，建立科學指標是最佳做法。「回歸二十三年推行了《國安法》，會不會徹底改變個結構呢？我們當無事發生，無罪假定嘛。」

民意調查也非從來一帆風順，鍾庭耀第一次意識到科學客觀統計原來都要承受政治壓力，是二○○○年的「港大民調風波」。當年董建華透過高級助理路祥安向港大施壓，要求停止特首及政府民望的民意調查，鍾庭耀公開事件，引起社會嘩然。「特區政府不高興，某程度上都了解得到，中央政府都不高興。但我們照做，沒變到啊。」時間往後推，到了二○一一年，時任中聯辦宣傳文體部部長郝鐵川點名批評，指民調設計將「中國人」與「香港人」對立，是「不科學」、「不合邏輯」。但民調工作並未就此止步。

「可能是我諗多咗，我覺得市民一年前的支持，其實好希望我們堅持下去的，而不是現在遇到《國安法》就退下來。」港大民意研究計劃自一九九一年成立，直到去年，到達退休之齡的鍾庭耀帶領十多名成員另起爐灶，脫離大學獨立成「香港民意研究計劃」，呼籲「自己民調自己撐」，眾籌六百萬啟動基金最後達標。「我永遠都記住那個艱苦時刻，市民對我們好多好多金錢和精神上的支持。我不可以在香港這樣一個危難的時候，就當已經兌現了市民的支持，我覺得我自己有責任站在這個崗位。」說不想對不住香港人，是他整個訪問中，說得最激動的一句。

研究增設評論成分 「應說不說，如自我審查」

脫離大學的消息一出，在二○一九年的政治低氣壓下，引來學術自由遭打壓的猜測。去年四月及五月，記者先後兩次邀約鍾庭耀受訪，團隊均回覆指時機成熟前暫不方便接受訪問。事隔一年多，鍾庭耀大方回應，指二○○○年的港大民調風波後，團隊其實經歷相當長的平靜日子，至於離開的決定，是實際操作考慮，因適逢該年大學換校長、學院換院長、學院院慶有許多改組新計劃，沒信心如期完成檢討計劃的行政銜接工作，為防斷層，他欣然接受校方的建議，「大家就不用處理是不是因為政治、經濟原因，甚至學術自由問題，叫做順利地避過咗」。

分析與評論的角色

在大學工作的三十餘年，他形容自己「守身如玉」，自感數據演繹做得相當中性，「有時，我覺得研究者其實有責任解釋多一點，甚至是指向一種批評政府的方向。不過呢，我非常克制，特登交給其他人做啦，我不講了」。設想如當天順利交棒，他也會忠告接任人將分析與評論兩個身分分開。「我本身希望中間力量是能夠強。」作風謹慎，但多年來仍無法阻止建制陣營攻擊，記者上月獲朋友轉贈一副街上派發的限量撲克牌，盒面印有「通緝令」，牌上印有泛民和本土派等不同人士的單頭照片及罪名，鍾庭耀竟也在其中。印在梅花J上的他，罪名是「勾結外國」。

評論基於研究數據

放下大學牌頭的包袱，他決心重新定位，「守身如玉是種美德，但成世守住都不一定是好事。都已經是一個民間、公民社會企業，當知識分子應該講的說話不講，這種做法好像差不到進入自我審查，是有點可惜」。因此，現時的研究增設評論成分，他不再迴避主持，但堅持基於數據的評論原則。他笑自己由退休突然變成創業，卻是戰戰兢兢轉身公民社會的崗位，自覺角色有變，最重要的使命是與公民社會互動、進行教育。

脫離大學前後，香港民研其實同樣以自負盈虧方式營運，以收費項目補貼免費調查，鍾庭耀認為最大的變化在於要落手落腳處理操作上的瑣碎事項。眾籌所得的起動經費在一年後的今天已差不多花光在各項建設上，但鍾庭耀對召集第二次眾籌仍然「十五十六」，「因為我覺得call，市民是會支持的，但現在社會好艱苦，尤其經濟上。你不食飯都給我，但我覺得，你食飯啦」。他說除非《國安法》拉人封艇，研究所應可堅持以小本經營，「睇餸食飯」，但如是次初選規模的民間投票，因牽涉大量人力物力以及網絡安全建設，恆常做便是大型發展，則未必可以維持。

民意調查在一九九○年代的學界曾蔚然成風，鍾庭耀指尤其回歸前五年，因為發表民意調查是最易引起公眾關注的方式，在媒體曝光等同增加大學撥款的年代，民調工作大多會獲校方大力支持。「但我估尤其社會運動開始，曝光還要分正負面。」當調查成果被建制抹黑，管理層則會視之為負值，他估計許多院校的領導人心裏都有陰影，加上需時深耕細作的民意研究工作之學術價值普遍不獲大學認同，學者在芸芸題材中自不會選擇。

最理想民研 由社會走進校園

因此，他認為在今天的現實情况下，民意研究工作脫離大學未嘗不是一件好事，「大學本身強調個人的知識追尋，大學應該是公民社會的一部分，甚至是領導角色，但各種審查和行政上變化，令龍頭角色變了質，可能外面的世界空間更大」。但在他的理想中，原來始終寄望民意研究工作有天可以回到大學，如同外國許多具聲望的研究所，也會由社會走進校園，成為大學的獨立部門。好處是讓老師及學生透過與研究所合作，在同一個地方進行教學和研究，凝聚人力物力與財力，相輔相成。他的願望是有天當政治打壓與學術箝制不再，香港的民意研究工作能夠走上這條路。

以民調反映真象 盼喚醒管治良心

「一個進步的民主社會，官方憲制的投票制度和民間投票兩者是並行不悖的」。鍾庭耀認為，香港當下面對的問題，中國大陸也在經歷，「就是官方制度跟民間意見開始脫節，所以民間投票、民意調查是填補了民意空間」。「當政府有政策需要諮詢，民間就會啟動，政府再以開放透明的機制去處理。」問鍾庭耀，政府可曾回應民間聲音，他細說不同領導班子對民意調查的看法，多年來的確有很大轉變。他記得港督彭定康對民調態度開放，即使民情對政改方案不利、似乎要求英國與北京和解，「他有他的智囊，尤其中策組的首席顧問Leo Goodstadt。我當時都在中策組裏，有需要時我都會引用民調。我認為彭定康很重視民意調查，也很懂化解。如果政策市民不接受，認為市民某些想法都合理，會修改少少，已經合理處理咗件事」。

面對民調 歷任特首取態迥異

回歸後，首任行政長官董建華的取態則南轅北轍。「他的視野就是，民意調查本身是政治工具，當民調反映他的表現不好、政府失去市民信心，他就向民意調查工作者問責，但他又好間接，因為是個商人，就跟校長講，以為用關係網絡就可以箝制。」鍾庭耀認為董建華心底其實知道民意的價值，所以後來才讓中央政策組也摻一腳，自己做民調，但內容大多只供內部參考，「做完結果咪又係一樣，因為工具本身不會左右」。相對後來的曾蔭權親口回應，視「民意如浮雲」，鍾庭耀認為梁振英更具「戰鬥格」，尤其他任內發生雨傘運動，更會主動將民調工作抹黑歸邊。

時至今日，他形容現任行政長官林鄭月娥卻是「不批評、不回應」。雖未曾從她口中聽過對民調的政治批判，但她亦未曾按民調的啟示工作，包括反修例運動的不同階段反映市民意願。「不需要好有智慧都知道民情是要照顧的，但點解民望一直跌，現在三十分左右，都無所謂？會不會現時已經去到一個位置，任何一個特首都抗拒不到中央，它的意志就要遵從呢？」他說，唯一能想到為她開脫的理由就是「身處其中，身不由己」。

真理的強勢

林鄭月娥並未履行選舉時信誓旦旦的承諾，未就主流的反對聲音辭職。當政府有自己的一套，懶理民望大跌，民意調查還有什麼意義？「努力做專業科學的民意調查，我認為我們只是為了找尋真象而已。」再說下去，真象的價值是什麼，他說是良心的問題。「作為一個領導，無論特首還是中央領導人，都應該有管治的良心，真心為國家為人民利益做事。我希望，每一個還有良心的人，看完這些民意數字，都觸動到少少思想上的漣漪，每日行使的任何權力，都能夠有少少良心的反思。我希望達到這一步而已。」在他心中，民意研究工作就是為人民發聲，彰顯真理，「我覺得真理本身的強勢，就是會喚醒一些人，去改變少少，令世界好番少少，我都覺得值得啦」。

文 // 潘曉彤

圖 // 黃志東

編輯 // 王翠麗

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