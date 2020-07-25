創科神探：網購科技新世代

同樣是10多年前，網上團購開始興起，消費者趨之若鶩，紛紛參與以低價組團購物。惟團購質量難以保證，數年後由盛轉衰，2016年BeeCrazy執笠，2017年Groupon香港業務被香港電視（HKTV）收購，Yahoo!團購今年2月11日宣布暫停營運。當中只有土生土長的GroupBuyer，今時今日仍然每天與近50萬名粉絲互動，尚算網購奇葩。

GroupBuyer的營運總監Clera不諱言，現時最受歡迎的是防疫產品，除了港產口罩，還有小朋友防菌書包、便攜餐具消毒器、消毒保溫杯、智能馬桶消毒器等，對比過往出售的產品種類已有很大的變化。「我們可算是網購的鼻祖，以往集中銷售餐飲及美容的優惠，現時平台提供各式各樣產品，包羅萬有。」而平台未來會加入更多科技元素，以迎合網購科技新世代。

善用科技 本地薑捱過團購泡沫

Clera表示，除了傳統團購優惠，亦推出電子優惠券，配合商戶的POS系統（point of sale）以手機交易，以O2O（Online To Offline）模式方便普羅大眾。而平台亦會開放及推銷自家API（Application Programming Interface，應用程式界面）予程式開發員應用，以10多年的網購數據爭取軟件開發者的支持，共同推出迎合市場的需要。另外，他們正在舉辦兒童KOL比賽，引導小朋友把握互聯網優勢，發揮自我潛能；勝出者有機會拍攝雜誌封面，擔任網購直播主持，為日後成為YouTuber而鋪路。

「YouTuber算唔算IT？」友人突然又問創科神探。「如果以資訊科技專業在短片推動社會及經濟發展，當然是IT啦！不過，如果只是教煮飯仔，就離天萬丈了。」

文：鄒健宏（科學園科培網絡榮譽會長）