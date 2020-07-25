e新品：14吋筆電以「色」誘人

LIBER V主要推出兩個版本，分別內置第10代Core i5-10210U或i7-10510U處理器，兩款都設有8GB RAM及1TB SSD，足夠應付日常工作或做功課需要。為了方便輸入，機體設有1.5mm按程及19mm鍵距的背光鍵盤，打起字來會較一般的小型手提電腦順手；配合支援4指觸控的觸控板，操作上更加方便。雖然用家或會覺得14吋筆電不方便帶出街，但廠方亦特別將電腦輕量化，機重由1.28kg起，其重量只有過往同樣尺寸的LIBER系列手提電腦的86%，有需要時帶出街亦不算太重；加上電池最長可使用約10小時，都算夠用。

售價：$6990（第10代Intel Core i5-10210U處理器）、$7990（第10代Intel Core i7-10510U處理器）

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