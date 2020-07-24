突然到了2047 老中青編劇 預言8個香港

文：林喜兒

一條褲製作近年積極探索紀錄劇場，以劇場探討社會議題，在「2047」系列前，先有「1967」系列，一條褲製作藝術總監及導演胡海輝提到，在2014年分別製作了《1967》和《十一騷動-1967的短句零章》。「以往做紀錄劇場，翻查文獻，資料蒐集的過程，其實都是在處理歷史，想到創作上似乎欠缺關於未來的議題。當說到香港的未來，很自然會想到2047年。近年坊間已有不少討論，兩年多前着手籌備時還以為很有前瞻性，至少當時劇場內還沒有類似的議題，怎知就突然到了。」

關於中國 三代人各有思考

2047年突然到了，不少人笑言時間一下子過得很快，一夜間由兩制變一制，2047不再是未來想像。這個「未來：2047」系列也變成當下的火熱議題，系列的第一部分《2047的上半場與下半場》去年上演，胡海輝說這個劇正是回應了自雨傘運動以來出現的世代之爭，「上半場是我與一班年輕人共同創作，下半場則走訪不同階層的退休人士。至於第二部分《捌次二○四七》，則邀請了8名老中青三代編劇，以2047香港為題創作約20分鐘的短劇。」8名編劇包括陳敢權、滿道、陳志樺、龍文康 、劉浩翔、張飛帆、甄拔濤和鄭廸琪。「作為導演，其中一項任務就是把這8個不同風格的故事編排，而在不同風格編劇筆下的2047香港，不難看到某些共同點。雖然計劃兩年前已籌備，編劇大概是今年初開始創作，經歷2019年的反修例運動，相信對創作有很大影響，可以看出當中都是帶着悲觀的情緒。另外也無可避免地看到世代不同，對於中國的位置也反映在作品上，像陳敢權的《理想國度》，提到關於華夏文化的存亡，滿道的《一根紫竹直苗苗》也有對於所謂祖國的思考。然而在新世代的作品中，卻完全沒有關於中國的思考，而甄拔濤的《不空》更是世界末日的想像，關心的是世界是宇宙。在某些作品中，隱約看到在中港關係中，中國的位置愈來愈退場。」

因疫情變陣 從台上走到網上

國安法來臨，每個人頭上像多了一把無形的刀，「不知是好是壞，劇場的影響力相當小，那一千幾百人或者也不用出動什麼。不過其實政府已控制了香港大部分藝團的資源，我們都是依靠政府資助生存。當然現在也是會有恐懼，因為劇場工作不只是我一個人的事，而是牽涉整個團隊。如今多了這個考慮，已經是不理想，唯有見步行步」。面對不確定，唯有作好準備，好像節目原定6月中上演，現在已改為網上播放。「上月中開始，康文署轄下的場地陸續開放，不過只容許我們綵排，卻不可公開演出，當時也不知道什麼時候可以正式演出，於是繼續排演，並拍攝下來。如今因疫情影響，劇場不知何日重開，也就改為網上播放。」胡海輝說銀幣總有兩面，疫症帶來很多衝擊，「表演藝術激發思考，不是宣揚某些意識形態。而外面世界愈紛亂，便愈需要劇場，提供一個空間，演員與觀眾共處一室，這些體驗是網上取代不到。現在劇院關門，更覺其重要，大家還是需要戲劇，戲劇是不會死，只是媒介轉變」。

《捌次二○四七》網上錄播

方式：網上錄播以加密網上串流形式播放，觀眾付費後經電郵收到錄播的連結和觀賞密碼，進入連結的網頁輸入觀賞密碼即可觀看

日期：7月26日（下午2:30）至8月9日（晚上11:59）期間無限次觀賞

票價：$260

查詢：https://www.art-mate.net/doc/56989

編輯/陳淑安

美術/張欲琪

電郵/culture@mingpao.com