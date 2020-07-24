實測「切果」神器 切菠蘿毋須起釘

坊間切水果器材種類繁多，最常見的是設有左右手把的款式，即塑膠外殼內設有放射形不鏽鋼加厚刀片。把切果器放在水果上，一口氣用力向下壓至底部，便可極速把水果平均切割成多份，十分方便，難怪近年成為人氣廚房用品。這款切果器主要分兩種尺寸，大尺寸針對西瓜、蜜瓜、哈密瓜等大型水果，小尺寸款式適合切割蘋果、火龍果、梨子等。

切完整西瓜 一壓搞掂

其中，西瓜神器在內地網購平台屬於熱賣商品，聲稱能夠「秒切」西瓜，甚至韓國綜藝節目中都曾經介紹。記者網購一款試用。根據說明，記者先切去西瓜頂部，把切果器中央對準西瓜中心，用力向下壓至底部，不一會便切成12等分！雖未至於只需幾秒，但只要對準中心點及用力得宜，半分鐘至1分鐘內必定完成任務。記者不建議由頂部果皮壓下去，因為皮較厚，需花很大氣力切入果肉，宜先切走西瓜頂部。

試完大尺寸切果器，記者再試用小尺寸來切蘋果。蘋果肉比西瓜結實，一開始要用較多力氣向下壓，結果花了約1分鐘切好。整體來看，這款切果器很省時實用，如果經常吃西瓜和蘋果，可以入手。但另一款形狀相近的芒果切割器，雖聲稱可連芒果皮切開肉和核，實際試用卻是難以操控，即使勉強切下，果肉亦變得岩岩巉巉，賣相不佳。值得一提的是，刀片頗為鋒利，切果或清洗時要格外注意安全。

原理似開瓶器 邊壓邊轉菠蘿肉分離

坊間還有許多不同形狀的切果器，其中一款最好用的包括菠蘿切割器。不用切皮去釘，只要轉動神器便切出環狀菠蘿肉。神器切割原理和開酒瓶相近，它的外觀也有點像開瓶器，頂部是可360度轉動的手把，底部呈鋸齒狀，連接塑膠刀葉。使用前，先將菠蘿頂部切去，再把切割器插進菠蘿中央，之後一邊向下壓，一邊轉動手把使刀葉360度旋轉，切割果肉，最後果肉和果皮會分離，果肉被切成中空的圓環狀，直至神器壓至底部，便可將菠蘿肉連芯整個抽出！記者認為切割器使用上不用太費力，可說是好用又實用。

此外，記者也試了另一款賣相可愛的車厘子去核器，只要把車厘子放進中央，由頂部向下壓，1秒去核，十分適合做甜品時使用。

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