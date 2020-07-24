芒果花 蜜瓜月 水果好刀法 切出鮮甜美

文：陳麗斯

學懂切水果，不止為了方便進食，或者做到漂亮的擺盤，有時甚至會影響水果的味道。說到水果擺盤自然會聯想到日本，事關當地著名的水果甜品店，例如千疋屋、TAKANO、果實園和Fruit Parlor Goto，水果都切得精緻漂亮，教人一看傾心。今次請來城中著名甜品店i CREMERiA的創辦人吉岡雅裕，教授基本刀法，讓大家在家中也能切出外形漂亮的水果。

蜜瓜第一刀 必須打直切

吉岡雅裕指出，日本四季都出產新鮮的水果，因此全年都吃得到。而小學階段學校會教切蘋果的方法，所以日本人即使不懂切其他水果，也一定會切蘋果。由於大部分日本人都愛吃水果，慢慢也會懂得一般水果如水蜜桃的切法。不過，諸如蜜瓜等貴價品，並非經常吃到，就未必人人懂得切，「譬如蜜瓜，中間至底部較甜，一開始應該縱切分兩半，然後再切成8等份，這種切法使每片蜜瓜都帶着香濃的甜味。」

瓜類水果，吉岡雅裕稱一般會切成8片新月形，然後切開瓜皮，把瓜肉切成小塊，盛載在瓜皮上擺盤。而蘋果和水蜜桃也主要切成8片新月形，當中水蜜桃較為軟腍，新手不熟習切桃的話，較簡單的方法是先縱切開半，切出果核，再把桃肉切成8片新月形，最後才慢慢削皮。部分水果可以簡單切成花狀，增添美感，例如芒果，先連皮切取果肉後，在果肉切格子狀，果皮一翻便變成芒果花；奇異果花亦非常簡單，在中間切一圈V字，輕輕分開，果肉面便呈花狀。刀的選擇方面，切細小水果時可以使用刀片較短的水果刀或蔬菜刀，吉岡雅裕現時主要用兩至三款水果刀 ，既有短刀片的，亦有鋸齒邊的。

● 芒果切法

連皮縱切（圖）、芒果花（圖）

● 奇異果切法

切出鋸齒（圖）、奇異花（圖）

● 西瓜切法

切出瓜肉（圖）、切成小片（圖）、前後排列（圖）

● 水蜜桃切法

中間縱切（圖）、削去桃皮（圖）

◆ i CREMERiA

查詢：2386 6266（海港城店）

編輯/王翠麗

美術/謝偉豪

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