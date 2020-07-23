外賣精選：彩虹配搭有營便當

【明報專訊】很多人討厭吃外賣皆因高鹽高脂，也不環保，但只要識揀，一樣可以吃得有營。提倡健康飲食的The Big Things Bento精心配搭近10款便當，由選材至調味，都根據人體每日所需的營養來設計，多菜少肉，搭配彩虹飲食（從不同顏色蔬果攝取多種維他命），好睇又好味。便當的款式亦多，有中有西，亦加入亞洲元素，好似韓式石燒牛、印度咖喱豆、泰式牛肉、香茅雞等，餐餐食，也不會厭。