News：香港人的新藍本

針孔攝影大師罕有影展

「你可以說，這是一個抗疫的眾生相。」張震揚輕描淡寫地說。在展出照片中，各個模特兒都戴上了口罩，有些甚至配有眼罩，說是抗疫主題自然不為過。然而當你端看細節，看到有模特兒把手收攏在背後，彷彿雙手被固定約束，另一名模特兒則身穿雨衣；似乎抗疫之外，他還有更多的話想說。他補充：「除了裝扮，其實各種眼神和小動作，都反映出在社會大變時，各人的心理狀態。」

展覽的介紹文字提到，「原型」一字在工業生產的角度上，指的是產品正式開發前用作測試的一種樣辦。如果這輯照片，反映的是港人在抗疫時或某種動盪後的狀態，那似乎要被測試的「原型」，正正就是「港人」本身。「我想探討各種裝扮在香港當下生活的可能，也為新香港的藍本作引子。」

作為當代藝術家，難免會陷於自我質疑，在社會巨變中的自己有何作用？而在只能耳語的年代，除了拚命創造意義，藝術家可能更不得不練習，如何以輕聲細語，道出時代的故事。

■張震揚作品展《原型》

日期：即日至7月25日

時間：周三至五，上午8:30至下午5:00；周六，上午9:00至晚上6:00

地點：上環新街10號FabCafe

查詢：7071 3709

文：林京賢

圖：展覽提供