情迷收藏「來佬兩個轆」 古董單車 料靚可傳家

近日在太子foreforehead舉辦的「來佬古董單車展」，李國超（Chris）展出他的古董單車，當中包括Raleigh（萊利）、Hercules（克加路，另有「客家佬」的暱稱）和Rudge（紅掌）等多輛收藏，以及一系列包含頭燈、座椅和把手等的單車配件。Chris的收藏年資達10年，是古董單車圈內的老前輩，另外也曾在2015年跟同好發起本地首屆復古騎行活動「Tweed Ride Hong Kong」，不僅受到本地車迷歡迎，也得到英國復古騎行發源組織「Tweed Run」認可，是唯一列入「Tweed Run」名冊的香港同類型活動。

展出1920至70年代單車

在高峰時期，Chris的古董單車收藏量曾多達40多輛。這次展出了9輛單車，是來自1920至70年代的款式。「現代單車的外觀，早在19世紀時已定下雛形，已經是近乎完美的形狀，往後的100年都只是在物料、工藝和操作上的演進。至於1920至70年代，這段時間可謂是單車工業的黃金期。」

在上世紀中旬前，要負擔起一輛單車，代價動輒花上一名工人的年薪，雖然造價高昂，但當年的單車都可以用上一輩子，甚至能作為家傳之寶。「例如鋼材的選擇便很用心，同時兼顧堅固度和彈力，不同的組件甚至會用上不同鋼材。」說畢他即用手指，輕輕彈向車上不同鋼管，發出或清澈或低沉的回音，顯示屬於不同鋼材。

「還有很重要的是車鈴，功能上雖然都是警示作用，但各家出品的聲音都不一樣。」他又禁不住拉動車鈴，有的響起單音、有的是雙連音，然後他續說：「你想想看，如果很多人用單車代步，但車鈴的聲音不悅耳，對城市來說也是一種污染，車鈴本身就是一個城市的背景音樂。所以很多音樂作品中，像是樂隊Queen的Bicycle Race，也用上了車鈴的聲音。」他說偶爾與車友相約外出，大家在人煙稀少的地方時，也會有默契地打響車鈴，享受用車鈴對話的樂趣。

在車鈴之外，他還舉出如單車上前叉、座椅、手把和煞車，或是接駁鋼管道的組件，全都是當年各家廠牌爭豔鬥麗時的着眼點。Chris在收購每部古董單車後，均會花半年至10個月整修，同時不辭勞苦地物色原廠古董零件，務求令單車不僅能正常操作，同時保留各家車廠最標誌的特色。

度身訂做配件 展現獨特個性

但如要兼顧原汁原味，古董單車是否就容納不下個性？事實卻正好相反。Chris提到，不同的單車使用者，因應工作和生活需求，都會製作不同的單車配件。他也正好此道，喜歡替單車設計和生產不同配件，例如現場展出的一台Raleigh Traveler單車，是英國品牌於1970年代生產的車款，他不僅為其換上英國Brooks的皮座，更重金找來職人，以手敲古法製作工具箱，讓使用者可存放顏料和畫筆等工具。

「單車加裝配件後更個性化，每部車都可以是人格的顯現。」他指像Raleigh Traveler的工具箱，原意是存放畫具，容納了其個人重視藝術的面向；至於加配馬鞍袋的Hercules，則是他到大自然探索時用，反映他好動的一面，「一個整全的人是很多面體的，不會完全地好動或靜態，就像這些被改造的車款一樣」。

每輛單車都像兒子

Chris談到，每部單車從收購到修復，他都花上大量心力，每部都像他的兒子一樣。記者忍不住問他最喜歡哪個「兒子」？他沉思良久，指着前頭一輛Rudge（紅掌）徐徐說道：「如果真要我選一架，它在古董車界比起Raleigh和Hercules，地位要更高一點，不過也不完全是這個理由。」

「當你每輛車都花時間相處，你會發現總有一些車與自己的契合度更高一點。這一輛Rudge，與我的肢體和身體比例最契合。」Chris打趣道：「就像其他人都不能把劍從鞘拔開，可你一拔就出鞘了，Rudge給我的感覺就是這樣。」

因為即將移居海外，他不得不藉這次展覽的機會，把古董單車收藏悉數轉讓出去，但即使如此，他也希望收購者都是愛好古董單車的人。「我不希望有人用大把錢，一次過收購所有單車，我希望每部單車都賣給不同愛好者，之後與賣家們保持聯繫，偶爾聊聊車的近况，延續每部單車獨特的故事。」

■來佬古董單車展

日期：即日至8月2日

時間：下午1:00至晚上7:30；周一休息

地點：深水埗基隆街132B閣樓foreforehead

網址：www.facebook.com/foreforehead

文：林京賢

編輯/王翠麗

美術/謝偉豪

電郵/lifestyle@mingpao.com