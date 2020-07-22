古物店創辦人陳傑 紛擾中尋回流失的美好

（註：因應疫情影響，本版介紹店舖和展覧開放時間或有變，相關資料以官方公布為準）

到訪陳傑位於PMQ元創方的期間限定店knowhere，他高瘦的身影正在小心地執拾杯具。場內一桌一櫃一椅一物都有故事，陳傑總能不徐不疾地以平和的聲線娓娓道來：這塊長方形木鏡來自日本一家結業的美容院，那張椅來自一家舊式香港教堂，這是日本昭和時代的糖盅，那套茶具的款式象徵日本1980年代某段時期的集體愛好……這些器物的身世、蘊藏的民間歷史、生活美學，來自世界各地不同收藏家口耳相傳和資料蒐集而得來，令美麗變得有內涵。

鍾愛舊物設計與細節

陳傑把knowhere的器物排列得疏落有致，騰出一大片空間展覽本地創作，甚至在門旁放置一張木椅，讓人逗留歇息，觀賞窗外茁壯的大樹。他說，knowhere和7年前跟朋友劉閃共同經營的工作室與古物雜貨店貘記有着不同感覺，貘記猶如摩登夜冷，客人在海量的器物中，有着尋寶的樂趣。而這裏陳列方式比較精簡，保留空間，希望每一件美麗的東西都能被看見。

他的蒐集癖，始於大學時代。那時主修翻譯，時常在課堂之間跑一條長樓梯，由香港大學來到西環逛山貨店，「逛亂七八糟的山貨店就像尋寶，可以找到很多美麗的日本瓷器，甚至有Fire King 古董杯和餐具」。畢業後，陳傑當上雜誌記者，不時在外地旅行、公幹時逛flea market，發現vintage的世界很大，後來開設貘記，更加盡情地蒐購、記錄與收藏，一發不可收拾。

舊物到底有什麼吸引力，以致陳傑辭去全職記者的工作，專心打理貘記甚至再開設新地盤knowhere？他說：「歸根究柢跟設計與細節有關。以前的設計師比較會花心思和時間做無意義的事，例如在杯上加獨特紋理，即使是工廠製造，亦會有美學堅持。在舊的年代，有各式設計百花齊放，亦有互相抄襲仿效，擦出很多新火花。可是後來價值觀改變了，講求速效、實用、控制成本，走向比較清簡的設計路線，很多東西便隨之流失。從舊物中，可以尋回那些流失了的美好。」陳傑覺得，這城市有很多人跟他有着共同想法，一如那些蘊藏人文關懷、有着獨特設計的歷史古蹟，逐漸在城市發展中隨着被清拆而消失殆盡，於是有人致力保育建築物，而他去搜尋古董杯碟，也是近似的意義。

反思香港失去什麼、能留住什麼

有什麼失去了、有什麼能留住？這些疑問與省思，往往在旅行時出現，並令他不期然想起香港。他發現不少城市沒有因經濟發展而忘卻人文精神及基本需要，於是把這些旅行中的啟發記錄下來，後來結集成《知埞──在他方想望這城》一書。例如：哥本哈根有尊重長者人權與生活、設計精巧的養老房子Ørestad Plejecenter，香港卻時有發生老人院虐老事件；倫敦市一個荒廢已久的地下男廁，因為其具歷史價值的瓷磚、冲廁水箱、尿槽，而被改建成咖啡店Attendant，同樣的情况，香港的地下公廁或許只會被清拆或封閉……他不禁思索：我們沒有的，為什麼別人卻做得到？

最近，knowhere的露台展示了一名陶瓷藝術家Eugenia Mann的作品（展覽至7月26日），她將香港常見的大花紫薇落葉鋪上陶泥，燒製成香座或陶碟等有用之物，而葉片原來的形態、紋理都得以留住。陳傑說：「一塊葉掉下，為什麼有人視而不見，有人會拾起來創作？每個人在不同位置，能否用各自的才能去發現和記錄香港？」人們常說今時今日的香港已不再一樣，甚至打算移居到別的城，關於我們鍾愛的香港，你有否想過為它建立什麼？

■knowhere

地址：中環鴨巴甸街35號PMQ元創方B座H205

日期：即日至11月20日

開放時間：周三至日下午1:00至晚上7:00

查詢：IG@youknowhere

文：吳穎湘

編輯/ 梁小玲

美術/謝偉豪

電郵/lifestyle@mingpao.com