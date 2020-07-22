八寶鴨、燉湯到太史五蛇羹 百年老店跨區外賣手工菜

飲食界一片哀嚎中，卻有百年老店雄心壯志，臨時自組外賣小隊，開拓跨區外賣。無論港九新界，只要提早1.5小時下單，就有專人送上美食。大膽決定背後，全靠飯店第四代主理人心口一個「勇」字，決意在危機中抓緊機遇。

上周五黃昏6時，政府禁止晚市堂食的第三晚，中環有些食肆選擇熄爐關燈、落閘休息，閣麟街上的蛇王芬，員工卻仍忙得團團轉。舖頭電話一響，第四代主理人吳煋姿（Gigi）趕緊接聽，將客人的柯打，化為潦草的手寫單；手機上的外送平台程式同步運作，女工瞇起眼睛，專心處理熒幕上的訂單；盛在錫紙兜的小菜一盒盒出爐了，樓面將之包成一大袋外賣，交給送貨人員。送貨的，有時是穿上湖水綠或粉紅衣服的外送平台員工，有時是Gigi近日「臨時拉夫」的外賣員。「我這些老店，有人提議我這陣子休息一下，但我覺得不要怠慢，要主動嘗試更多可能。」一輪奔波後，Gigi才偷點時間，鬆一鬆跟我們談話。

1.5小時前下單 送至港九新界

百年老店蛇王芬，在中上環落腳幾十年，卻從未想到遇上今次的險境，自疫情2月在香港爆發，Gigi已觀察到外賣需求有增無減。5、6月疫情回落，人流漸升之際，第三波疫情卻又殺到，眼見人流再下挫，她下了一個大膽決定，除了倚賴外送平台的同區服務，還自行拓展跨區外賣，Gigi說：「上星期出了個facebook帖文，問有沒有人能幫忙送外賣。怎料好多人私信我，現在有6個朋友隨時候命，有人揸Uber，有的是疫情下沒工開的朋友。」客人提早1.5小時下單，飯店便會安排司機，將食物送至港九新界，最遠一單，曾送到西貢。

外送平台不一定有齊蛇王芬所有菜式，但其自家包辦的外賣服務，客人可以點選店內餐牌上任何菜式。招牌的太史五蛇羹、臘味糯米飯、各式老火燉湯當然不在話下，多款小菜如山楂梅子荔枝燜乳鴿、招牌雙腸炒芥蘭、蜆芥瑤柱煎鯪魚角等任君選擇，即使是考功夫的懷舊手工菜，如八寶鴨、煎釀鯪魚等，客人也可提早1天預訂，由外賣員送到指定地址，適合想做節或慶祝的客人。

按外賣平台設計不同優惠套餐

另一方面，外送平台亦是蛇王芬要守住的「陣線」。Gigi加強與外送平台合作，推出特別優惠套餐，例如在foodpanda上提供蒸飯加燉湯的「抗疫特別優惠套餐」。蒸飯以往非蛇王芬本行，套餐上可選松露醬豬腩肉雜菇蒸飯、果皮馬蹄牛肉餅蒸飯等，都是飯店因疫情而創的新嘗試。採訪當日，記者試過其豉汁臘腸排骨蒸飯，飯底乾濕適中，具油香，排骨肉香多汁，水準不俗。若在另一網上平台「點單」，蛇王芬則提供「抗疫同行4人套餐」（$980），包4款小菜及4碗海底椰蘋果雪梨豬𦟌湯，比起單點價，套餐便宜近$300。Gigi最近更與OpenRice合作，設立網上訂桌服務及網上e-coupon，並一同研究下午茶餐單，幫補下午茶時段的收入。

「人人都說我決定大膽，但我的計劃總是在考慮不多的情况下發生，有時盤算好反而不成事。」Gigi相信，靈活變通處理問題，正正是一種香港精神，「我什麼位都想做、想試。控制不到客量，只有發展外賣，既然沒有退路，不如勇敢去做」。

■蛇王芬

地址：中環閣麟街30號

查詢：2543 1032

註：外賣送至香港、九龍及新界區，最低消費由$300起，運費由$20起，買滿$450起可免費送貨

文：宋霖鈴

編輯/ 梁小玲

美術/謝偉豪

電郵/food@mingpao.com