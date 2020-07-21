論盡教育：將教育電視搬去幼稚園

時代進步，中、小學生已掌握網上尋找資料，較諸以往多倚賴教師單程傳授知識，教育電視的功能確實削弱了很多，在google或百度大致上可獲得需要的資料。雖然很多教師仍支持教育電視的存在，但在支出和實用兩者比對之下，王師奶支持取消中、小學的教育電視。與此同時，教育電視應將服務對象轉向幼稚園。

以動畫卡通灌輸德育觀念

幼稚園生年齡在3至6歲之間，他們不可能上網自學，更不能游走於google與百度，如果有一個系統的課程，以動畫或卡通形式，灌輸正確的德育觀念，一定能深入「童」心。例如教他們多說「謝謝」，教他們「勤洗手」，教他們「自己執書包」，教他們「吃飯時的禮貌」，教他們「早晨跟爸媽叫早安」等等。小婦人只是提出概念，細節當然由幼兒教育專家去編排和策劃。幾個星期前曾和教書的舊同學提出這概念，就給她們一輪炮轟，說什麽陰謀洗腦，腐蝕幼小心靈。小婦人真係唔明白，點解人人心中都藏着陰霾，連灌輸正確觀念給小孩子都變成陰謀？

無家教小孩 港鐵飯桌隨處見

當人們都覺得好多小孩子無家教，例如在港鐵車廂內喧嘩、奔跑，甚至騷擾其他乘客，父母視若無睹。可能家長忙於工作，無暇教導生活細節，也可能家長本身也不知家教為何物。如果用動畫或卡通，以趣味的形式教孩子禮貌和規矩，何樂不為？王師奶往朋輩家中作客，好留意小孩子在吃飯前有否叫「爸爸食飯」、「媽媽食飯」或「阿姨食飯」，也注意他們進食的態度：有些飛象過河，看到雞腿在對方，全不客氣隔河夾之；有些翻山倒海抄底尋寶。有些父母因有客人在場而輕責兩句，但好容易感到無客人時一定千山任縱橫。各位讀者，這些情况諒非小婦人專利，您們也可能曾親歷其境。如果電視能幫助教育他們從一張白紙做起，這是無量的功德。誇張點說，這是移風易俗的工程，這是提升人民質素的第一步。

教育界的領袖們，教育局的高官們，請聽聽小婦人微弱的呼聲，把教育電視搬去幼稚園。

（隔周刊出）

文：王師奶

作者簡介：不是普通師奶，家中米缸有幾多斤唔知，但對香港教育界有幾多牛鬼蛇神，有幾多「嗚喱單刀」措施，卻一清二楚。「論盡教育」絕不手軟。wongszelai@yahoo.com.hk

[Happy PaMa 教得樂 第303期]