華德物語：公園戴口罩 被當成異類

在德國，至今已有近20萬人感染新冠肺炎，近9000人去世。本來德國已在5月解封讓民眾回復正常生活，市民更可以在歐盟境內自由穿梭；不過好景不常，德國也於6月爆發更大規模社區感染，部分個案在一所大型肉類加工廠內傳出，所以有幾個城鎮在6月底都要重新強制隔離，所有娛樂場所不能營業，餐廳不能提供堂食，幼稚園也要提早放暑假了。

「呼吸困難比新冠傷身」？

華德一家所在的城鎮幸好未受波及，不過幼稚園已經一早規劃好7月會放暑假，所以華德兄妹也重回在家隔離的時光。我認為任何防疫措施都需要人們的自動自覺，減少外出、出外戴口罩、勤洗手、保持社交距離等，真的沒必要每星期約朋友聚餐呢。雖然德國人已接納「戴口罩來防護」，但在公園和遊樂設施則非常少見戴口罩的小朋友，有時候我和兩兄妹成為了少數戴着口罩跟陽光玩遊戲的異類。有一次，有個相熟的母親更質問我，在公園內為何要戴口罩，小朋友也許會呼吸困難，比新冠肺炎更危害身體呢！

「質問」形成社會壓力

我發現這種「質問」無疑是一種社會壓力，當大多數人鬆懈，你卻嚴謹防守，別人就會視你為異類。雖然我沒辦法說服她跟我一樣，有時候大家各持己見只是無謂的爭吵，所以我們寧願做回自己，也尊重別人的選擇好了。在香港則是大家都在戴口罩，不少人也會因為這種社會壓力而跟着做，所以香港的防疫由始至終都做得很好，因為香港人不像德國人民這般強調個人主義，反而在抗疫路上更能上下一心，配合政府防疫！

在放暑假期間，爺爺奶奶也沒有隨着歐盟國界解封而四處周遊列國，反而想天天跟華德兄妹遊玩。他們送了兩輛兒童單車給兩兄妹，並興致勃勃傳授學車心得，天天帶着兩兄妹在公園的長跑道上奔馳。似乎對兩兄妹來說，他們有更多跟爺爺奶奶相處的時光和記憶，天天都是美好的一天。

文：華德媽

作者簡介：年輕媽媽，在德國經歷了懷孕、生產、坐月、育兒等種種經驗，日常最愛寫下兒女的一切，好讓將來能夠好好回味。

[Happy PaMa 教得樂 第303期]