客座隨筆：單親壓力循環

離婚人士很多時會自覺是一個失敗者，因為失去自信，所以他們很想透過成為一個優秀的家長來重新肯定自己的價值。他們對自己及孩子要求都很高，希望自己同時擔任爸爸媽媽兩個角色之餘，兩個身分都做得完美。為了證明單親家庭的孩子也可以很出色，有時便不自覺地為自己及小朋友製造壓力。當孩子的表現未如理想時，他們會感到失望；另一方面，孩子為了配合家長的期望，不願意見到父母失望的表情，便會努力做一個聽話的小朋友，盡量做好，遇到問題也不敢告訴家長，選擇獨自面對，因為不想父母擔心。

家長期望過高 孩子遇困難不敢提出

這樣，家長和孩子便進入一個惡性循環當中。家長對孩子期望高，孩子不想家長失望，對自己期望也高，會盡力做好，做得不好時覺得對不起父母而內疚。即使遇到困難，例如未能完成功課，也不敢告訴父母，自己尋找方法；但由於他們年紀小，知識及解難能力不足，當無法找到解決方法時，便會感到無助及絕望，最極端時甚至會選擇放棄生命。家長往往要到悲劇發生後，才知道孩子原來承受着不能承受的壓力。

觀察孩子 以「慢變」應「萬變」

家長希望孩子成才，對他們有很高的期望及要求，本來無可厚非，只是每個孩子的天賦及承受壓力的能力（tolerance level）都不同，家長如能在日常生活中多加留意孩子各方面的表現及情緒反應，例如他在什麼情况下會顯得暴躁、不安？不懂得做功課時，會如何處理呢？只要細心觀察，就能辨識孩子因壓力過大而產生的負面情緒，當這些情緒出現了，便要和他們一起尋找減壓方法，家長可能要把要求調低，接受孩子不一定能滿足自己的期望，更要明白小人兒表現未達標，並不等於是失敗者，自己亦不是失敗的家長，只有這樣，才不會為自己及孩子構成太大壓力。

另外，家長也宜以「慢變」應「萬變」。面對離婚，家長及孩子都需要時間及空間去適應轉變，隨着時間過去，家長受傷的生命得以漸漸復元，這種修復，有助減少孩子的焦慮及增加孩子的復元力，並慢慢適應新的家庭模式。

同樣，當孩子對課業有焦慮時，家長應該鼓勵他們分享內心感受，耐心聆聽與回應小朋友的疑問和想法，接納他們的限制。最重要是，適時尋求專業人士的協助，一起找出路。

文：傅丹梅

（註冊社工、輔導員）

[Happy PaMa 教得樂 第303期]