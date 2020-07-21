校園筆陣．君子之道：你是全力以赴，還是盡力而為？

故事是這樣的：一天，獵人帶着獵狗去打獵。獵人一槍擊中一隻兔子的後腿，受傷的兔子拚命地奔跑。獵狗在獵人的指示下飛奔去追趕兔子，可是追着追着，兔子跑不見了，獵狗只好悻悻地回到獵人身邊。獵人見狀，開始責罵獵狗：「你真沒用，連一隻受傷的兔子都追不到！」獵狗聽了很不服氣地回答道：「我盡力而為了吖！」

再說兔子帶傷跑回洞裏，牠的兄弟們都圍過來驚訝地問牠：「那隻獵狗很兇吖！你又帶了傷，怎麼跑得過牠的？」兔子回答說：「獵狗只是盡力而為地追，我卻是全力以赴地逃命呀！它沒追上我，最多捱一頓罵，而我若非全力地跑，我就沒命了。」

第三次呈分試取消 學生自責未盡力

大家不妨回想自己走過的路，我相信一定可以用上這兩組詞語來形容。全港小六畢業生原本共有3次升中呈分試，但當今屆學生完成第一次及第二次呈分後，有誰會料到疫情爆發，從而政府取消了第三次呈分。在本校，我聽到很多小六生怪責和埋怨自己之前沒有努力。這件事正正告訴大家要捉緊和爭取每一個機會，每一次都要全力以赴，不要只盡力而為，覺得還有下次，否則後悔太遲。

事實上，我們做事若只盡力而為，並不足夠。人本來是有很多潛能的，但是我們往往會對自己或對別人找藉口：「管它呢，我們已盡力而為了。」我們不一定要在人生過程中獲得冠軍及勝利，但我們做每件事都要全力以赴，勇往直前，而且要問心無愧，不要令自己後悔。現在這個競爭激烈、到處充滿危機的年代，盡力而為是遠遠不夠的。

挑戰極限 賽跑成績提升

作為校長，我試過盡力而為，也試過全力以赴。在每年學校陸運會中，我都會設立一項賽事，就是校長與家長進行400米徑賽。我本身不是一個運動健兒，所以在前幾年的比賽中，我盡力跑，心態上只要能完成賽事便很開心。回頭想想，其實如果我改變心態，用全力以赴之心去跑，結果會否改變呢？其後幾年，我開始集訓，全力面對賽事，挑戰自己極限，與時間競賽。我由接近3分鐘提升到1分50多秒跑畢400米，雖然沒有取得任何獎項，但自己表現有所提升，這是意想不到的結果。原來心態轉變，全力以赴，一定有所收穫，雖然不一定滿載而歸，但一定會充滿滿足感，不會自怨自艾。

大家記得要常問自己，我今天是盡力而為的獵狗，還是全力以赴的兔子？

文：郭超群（德信學校校長）

作者簡介：求知慾強，徜徉於教育、英國文學、藝術、正向心理學、犯罪心理學、管理學等不同的領域。「你是你所想，而非你想你所是」，永遠懷着一顆善良的心持續做對的事，深信僕人領導能吸納一班願意和你乘風破浪的團隊。

[Happy PaMa 教得樂 第303期]