快樂速遞 過百商戶消費賞

至於The Point by SHKP會員即日起可用200積分換領「三重賞預留證」，憑有效預留證於即日至7月31日期間，在指定商場以即日電子貨幣消費滿指定金額（最多可累積3間不同商戶之即日機印發票及相符之電子貨幣付款存根），可換領高達$3000商場購物禮券，覆蓋美容、時裝及時裝配飾等類別。名額有限，先到先得，額滿即止。

■INFO

apm快樂速遞Cheer up打氣站

日期：即日至8月31日

時間：中午12:00至晚上11:00

地點：觀塘apm大堂

查詢：2267 0883

■送Blesscuit祝甜蜜SWEET 24片禮盒及櫻花酒組合

apm送出Blesscuit祝甜蜜SWEET 24片禮盒及櫻花酒組合予《Happy PaMa教得樂》讀者。名額5個，每人可獲禮品一份。截止日期：7月28日，送禮詳情刊於報章。

[Happy PaMa 教得樂 第303期]