家家有禮：滋味冰品 為炎夏降溫

除了形形色色的滋味冰品，YATA-Fans會員，或憑一田信用卡、恆生信用卡於全線一田超市購買指定雪糕祭產品，最多可享額外85折優惠。由即日起至7月31日期間，逢周四、五、六日憑恆生信用卡於全線一田百貨、超市單一簽帳淨額滿$600或以上，即可獲贈$20一田現金禮券一張，以流動支付簽帳，更額外送多一張$20一田現金禮券，每卡每日限換1次。

■INFO

一田「冰極之旅」雪糕祭

日期：即日至8月3日（沙田店至8月17日）

地點：全線一田超市

網址：www.yata.hk

■送限定西瓜造型雪袋

一田送出一田雪糕祭限定西瓜造型雪袋予《Happy PaMa教得樂》讀者。名額15個，每人可獲禮品一份。截止日期：7月28日，送禮詳情刊於報章。

整理：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第303期]