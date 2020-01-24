與別不童：改變異樣目光 給一個善意笑容 繪本細說SEN童心聲

文︰沈雅詩

對於有特殊教育需要（SEN）的孩子，Rap不感陌生，因為多年前，他的公司便來了一名有亞氏保加症的實習生。「這個年輕人其實是朋友的兒子，我會形容他十分卓越，對於自己感興趣的題材，他會非常專注地去研究。」Rap憶述，當年這名友人很喜歡潛水，攝錄了不少海洋影片，他希望Rap幫忙標註每種魚類的品種和名稱，「那時資訊科技還未像現在普及，不容易上網找資料，我真的做不來」。Rap索性把這個「重任」交還朋友的兒子——那個不一樣的實習生去處理，「他很厲害，從書中找到很多資料，很快便完成了」。

異樣目光 窒礙身心發展

雖然這個年輕人天資聰穎，但亦有旁人難以理解的一面，「我帶他去大牌檔吃飯，他會把餐牌上的每個字逐一讀出來，我覺得他很有趣，但餐廳伙計不是這樣想，覺得他在滋擾其他客人」。

的確，並非所有人都像Rap能對SEN孩子有這樣大的包容，經常接觸ADHD學童的救世軍新界西綜合服務高級主任冼良佳表示，社會大眾對這些「特別的孩子」投以的奇異目光，會窒礙他們身心發展，「仍然有些家長是很少帶ADHD子女外出的，例如去酒樓、逛公園、坐巴士，因為這些小朋友的控制能力很弱，常橫衝直撞，又不時大嗌，旁人的目光，會令家長很尷尬，形成很大的壓力」。

真人真事 喚起社會關注

為關顧這班與別不同的學童，救世軍在2018年成立「不一樣的5**學院」，幫助SEN學童發掘學業以外的潛能，從而建立成就感，提升他們的自尊，「如果外界把SEN定義為Special Educational Needs，我們的想法卻是Special Excellent and Nice（特別、卓越和友善）」。冼良佳說，只要我們願意給予機會，SEN孩子其實是特別、卓越和友善的一群。

去年，學院更與新創建集團攜手啟動為期兩年的「不一樣的5**家庭」計劃，除了為SEN學童安排多元的潛能培訓，更支援學童的家庭所需，並透過公眾活動喚起社會關注。而Rap也積極參與其中，繼去年以Dustykid創作主題新巴「塵巴士」，宣揚SEN學童心聲後，今年再出版繪本《給尚未了解ADHD的你——好動的課堂》，整本書的內容，都來自真人真事。救世軍屯門青少年綜合服務隊長楊慧珊補充︰「故事內容，是集合我們日常接觸ADHD小朋友及他們家長遭遇過的片段、真實的經歷，組合而成的。」

讓街坊「理解」 讓同學「接受」

經歷兩個多月的創作，Rap希望把這本書帶給兩個目標受眾，一是街坊，二是學生。「作為街坊，看見ADHD的孩子，你一個善意的笑容，已經向家長傳達到『我明白』的信息，可以大大減輕他們的壓力；作為學生，當你真正認識身邊ADHD的同學，其實他們也很可愛和善良，你願意跟他們玩、協助他們，你同樣會感受到快樂，令自己成長。」

《給尚未了解ADHD的你——好動的課堂》將印刷1000本實體書，免費派發公眾，亦備有網上版，供免費下載。詳情可留意「不一樣的5星星學院」facebook專頁的公布。

[Happy PaMa 教得樂 第303期]