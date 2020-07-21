活動推介：Thomas火車頭遊世界 駛進香港

基於公共衛生考慮，荷里活廣場即日起，暫停開放「VR鐵路之旅」、「森巴足球考驗」及「追風小車手」三大互動區，直至另行通知。不過，場內主題裝置及期間限定店則照常開放。顧客如有任何疑問，可以向商場客戶服務中心或致電客戶服務熱線查詢，最新資訊亦可留意荷里活廣場facebook專頁。

◆Thomas & Friends 75周年小火車遊世界

日期：即日至8月31日

時間：中午12:00至晚上8:00

地點：荷里活廣場一樓明星廣場

查詢：2118 8811

■送迷你湯瑪士飛速猛擊組合

荷里活廣場送出迷你湯瑪士飛速猛擊組合予《Happy PaMa教得樂》讀者。名額10個，每人可獲禮品一份。截止日期：7月28日，送禮詳情見另文。

整理：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第303期]