本周FOCUS．採訪手記：匆匆結束的學年

提早放暑假 學校打亂陣腳

「人生無常」這個本來是成年人才能參透的道理，相信現在連小朋友也領略得到。早兩星期，相約八鄉中心小學校長黎婉姍見面，當時她回答說︰「好啊，我7月31日才放暑假，待7月17日後，我的小五學生考完呈分試，我們便聚一聚吖！」可惜話音未落，學校便被提早放暑假，呈分試要延期，採訪會面恐怕也要延至新學年了。

「可惜，現在無人能知，9月能否可順利開學啊！」電話聽筒傳來黎校長無奈的聲音。2019/20學年就此過去，她說刻下最掛心的，是一班應屆畢業生能否銜接中學生活。「今年，若說小孩子可以學得像以往一樣好，我覺得是『自己呃自己』。」她擔心小六學生的基礎未夠紮實，中學的教學模式又未必像小學般，孩子會追得很辛苦。

唯一可做 好好準備新學年

不過，這些都不在她控制範圍了。黎校長唯一可做的，是盡力協助新學年仍然留在八鄉中心小學的學生，「新學年，我會盡量安排所有教師教回今個學年同一批的學生」，她戲言是要同事「自食其果」！一輪爽朗的笑聲下，她解釋，有此安排，是相信今學年的教師，最清楚自己的學生有什麼地方學得不足、甩漏之處，新學年就可以微調課程去跟進。

掛線前，跟校長互相祝福，她以一句「保重，活在當下」來結束我們的對話。沒錯，「活在當下」是我們在抗逆歲月中最需要學習的一課。

文：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第303期]