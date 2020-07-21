衛生處方：職場環境好 促進員工精神健康

工作既然這樣重要，如果面對不良的工作環境，例如人事問題，缺乏認同、信任、參與、支援、獎勵和溝通，甚至充滿歧視和欺凌，會有什麼影響？

不良的工作環境容易令員工情緒受困擾，甚至影響精神健康，例如壓力過大、失眠、濫用藥物或酒精、焦慮和抑鬱等，還可能產生自殘或自殺傾向。此外，亦會引發其他問題，例如影響工作表現，員工適應力下降，同事關係轉差，缺勤日子增加，生產力降低，對公司歸屬感下降。

促進職場精神健康的方法：

1. 適當分配工作 預防精神疾患

‧機構宜主動監察和處理引致工作壓力的來源，例如過量工作、工時過長、角色衝突、職責及職權分配不清、工作分配不均，避免員工出現與壓力有關的精神疾患

‧機構應正視並及早處理人事上的問題、欺凌或歧視（例如性別、殘疾、種族、信仰），以免引發員工的情緒困擾，以至精神疾患

2. 關心員工需要 促進精神健康

‧提升員工在決策上的參與度，增加對工作的控制感及歸屬感。員工亦應善用這些機會，坦誠表達所需和建議

‧多認同、讚賞和獎勵積極盡責的同事，以促進勞資關係及提升員工滿足感

‧改善溝通，採用較直接、坦誠和即時的雙向溝通方式，例如面談或致電，減少使用電子郵件，有助促進了解和關係

‧休息時，大家主動閒聊公事以外的話題，建立輕鬆愉快的氣氛，減低工作壓力

‧主動關心員工的需要，例如有否面對身心病患、家庭、經濟、社交壓力。員工亦宜坦誠分享問題或困難。如有需要，上司可協助員工盡早求助

‧讓員工清楚知道機構內部和外界的精神健康支援服務，例如熱線號碼和其他求助渠道，令員工可盡早得到協助

‧向員工提供恆常訓練，例如與同事的溝通技巧、抗逆方法、解難技巧、憤怒或衝突的處理方法，鼓勵員工實踐健康生活模式，平衡工作及生活，均有助促進精神健康

3. 提供資訊 及早處理情緒精神問題

機構宜定期提供資訊，讓員工認識常見的情緒或精神健康問題，例如失眠、焦慮、抑鬱；有助他們提升意識，及早識別及處理精神疾患，有助預防及治療。

《精神健康職場約章》網址：mentalhealthcharter.hk/tc/

文：鍾燕群（衛生署健康促進處高級臨牀心理學家）