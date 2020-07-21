鍛煉蜜桃臀 踢走腰痛 留家操肌解悶 兼享健康美

臀部肌肉的重要作用，往往被人忽略。註冊物理治療師歐陽健指出，抗重力肌（antigravity muscles）能對抗地心吸力，支撐身體，使身體保持直立姿勢，這類肌群包括臀部肌肉、大腿的股四頭肌、小腿肌肉等（圖一）。除了日常站立、行路之外，許多運動都需要運用臀部肌肉，譬如跑步、游泳、踢足球。

臀部肌力弱 盆骨前傾易腰痛

如果臀部肌肉力量不足，便需要借用更多其他部位的肌肉，造成肌肉不平衡；當腹肌或臀大肌肌力弱，而豎脊肌、髂腰肌過緊（圖二），4組肌肉出現不平衡，令盆骨向前傾，會導致下交叉綜合症（lower-cross syndrome）。盆骨前傾令腰椎弧度增加，身體重心往前傾，增加腰部壓力，容易有腰痛。假如臀部肌力足夠，可減少腰痛的風險。此外，盆骨前傾導致腹部向前突，視覺上形成「假肚腩」。

要改善下交叉綜合症，強化臀部肌肉是其中一個方法。臀部肌肉可以分為臀大肌、臀中肌、臀小肌，其中臀大肌位於臀部正後方。網上不少人分享練「蜜桃臀」秘訣，便是鍛煉臀大肌的動作。彩虹式抬腿、驢子踢腳等臀部運動，都可增強臀肌。至於常見的腿部運動如箱式深蹲、前弓步，針對的目標肌肉不單是股四頭肌，亦能鍛煉臀大肌。歐陽健推介4個鍛煉「蜜桃臀」的動作，並指出當中常見的錯誤姿勢。

文：李祖怡

編輯：林曉慧

電郵：feature@mingpao.com

■有片睇

四招挺臀運動bit.ly/32t38MK