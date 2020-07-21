舊式鐵館練大隻 勝在人情暖

俗稱「鐵館」的舊式樓上健身室，是1970、80年代「排骨仔」放工練大隻的好去處。風光一時的「鐵館」，由高峰期的過百間，到今天已少於5家。它們充滿神秘感，給人印象是大隻佬集中地，牆上貼滿肌肉男海報。究竟「鐵館」有何乾坤？又如何面對行頭的激烈競爭？

「噹噹噹！」鐵餅撞擊聲，是鐵館內最頻密和熟悉的交響樂。

師兄弟相稱 館主親授技巧

鐵館得名，有說是因為館內用沒包膠的舊式鐵餅常發出碰擊的聲音。鐵館一般以師徒制度運作，由館主親授健身技巧，學員會以師兄弟相稱。鐵館一般不會硬銷健身課程，大多收取定額月費，就算提供額外收費的單對單訓練都會非常低調。香港餘下的鐵館估計不超過5間，記者走訪兩間分別位於新界和九龍的鐵館，揭開鐵館的神秘面貌。

1997年，10多歲的徐文雄在1995年成立的大埔健美中心開始健身。「當年覺得自己瘦，認為玩健身會大隻啲，唔怕畀人恰！」2005年，首任館主把生意交給他。「我從前是做西餅，接手後轉行執『鐵餅』。」約2年前，中心的業主放售單位，徐文雄把健美中心由從前的舊樓2樓，遷至目前區內一個連小閣樓的地舖。

徐文雄透露，1990年代月費收280元，目前收390元。雖然月費和會址改變，但營運方式和人情味未變。「時至今日，一般館主仍會親身教新學員使用器械，玩晒成個身（全身主要肌肉）。」約1個月後，會逐漸教授用啞鈴訓練個別肌肉群的高階方法。

為何極少女學員？

記者印象中的鐵館，牆壁都貼滿大隻佬海報，但環顧現場四周，一張也沒有。「海報當年用來激勵學員，但今天資訊發達，想看圖可用手機就得啦！」另一個印象，來鐵館健身的都是兇神惡煞的紋身大隻佬。「大隻、有紋身的學員其實好友善，新學員來到只要叫他聲師兄，他就會好開心，樂意給予指導。」

今天的鐵館，跟昔日有不少變化，但較少女學員這點就始終沒變。「鐵館地方細、男人多，女孩子唔鍾意被男人望！目前女學員只有幾個，90年代更少，得一兩個。」他笑說男學員一般不會帶女友來健身，怕被人「睇蝕」。

隨着交通發達，近年學員也不局限區內居民，吸引不少住沙頭角、打鼓嶺、馬鞍山和火炭的人乘公共交通工具前來，究竟這裏有何魅力？

邊練邊傾偈 「轉會」再回歸

徐文雄憶述，2000年代連鎖式健身中心開始成行成市，部分地方過萬呎，器材選擇也多，例如跑步機和桑拿房，吸引不少師兄弟「轉會」。「但後來他們發現那裏人人戴耳機聽歌，很少和其他人交流；加上中心推銷健身課程的攻勢『凌厲』，不少師兄弟嫌煩，紛紛回歸。」記者觀察到這間鐵館幾乎用盡每寸空間，數百呎的地方，器械擺放密麻，不少都略殘舊或有鏽迹，卻散發暖暖人情。「鐵館是個社交群體，大家邊練習邊傾偈，有講有笑，偶然會相約一起食飯、飲酒，甚至結伴行山。」徐文雄笑指不少師兄弟成家立室後便「唔見晒人」，直至仔大女大後才托着大肚腩回來收身。

記者留意到館中兩邊的牆滿佈鏡子，上面也有不少人名。「鏡子是遷進這舖位時，師兄弟、親朋送給我的禮物。」鏡子除讓學員練習時檢視姿勢，也將彼此的人情味映照出來。

文：呂瑋宗

編輯：林曉慧

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