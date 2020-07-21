網上買餸 星級海鮮蔬果送上門

新冠病毒「纏擾」逾半年，不少人家中都會購買冰鮮或急凍食材作備糧，不過，香港人始終認為街市的海鮮和蔬菜最新鮮，因此網購街市鮮貨服務，在抗疫期間大受歡迎。

明星海鮮檔 長腳蟹海鮮餐吸睛

旺角奶路臣街街市有一檔明星海鮮檔叫培仔海鮮，除供應世界各地海鮮，更有部分海鮮來自流浮山，吸引不少名廚來入貨。最近因為疫情而跳出街市框架，增設全新WhatsApp訂購服務，供應可送貨的海鮮優惠套餐，只要每晚10時前下單，員工翌日便會到魚市場取鮮貨，處理好後送到客人指定地址。套餐中最吸睛的是星級長腳蟹套餐，約3至4人分量，原價$1980減至$1580，有齊阿拉斯加長腳蟹（約3至4斤重）、日本直送大元貝、大鮑魚、新西蘭馬甲貝或蘇格蘭大蟶子、九節蝦、無沙大蜆和野生龍躉，全屬高質鮮貨。

150款鮮菜鮮肉 有機選擇多

說到上網買餸，當然不能缺少新鮮蔬菜。最新開業的賣菜仔網上街市，提供超過150款新鮮蔬菜、有機蔬菜、本地無添加激素新鮮豬肉、新鮮牛肉、新鮮本地農場雞蛋等食材，全部獨立包裝，設送貨服務。快樂家庭網上店則專營新界有機和無農藥蔬果，近期較具特色的有紫色甜燈籠椒、有機蜜糖白粟米及有機紅水晶火龍果。

肉類方面，家庭主婦最擔心的是肉類添加激素，那就不妨試試嘉信和牛，雖然主要售賣急凍肉類，卻是本港少見的無添加激素肉類專門店。

豊洲海產直送 訂貨要識劏魚

網購本地街市貨仍未滿足？想大掃日本街市貨？於2月開業的日本食材網店NS Mall，最大特色是網購日本直送到港的海產。創辦人高俊傑指出，網店以市面較少見的日本直送新鮮魚類和海產為賣點；8月份推介秋刀魚、石鯛魚、車海老（明蝦）、太刀魚、穴子（海鰻）等當地當造海鮮。訂購流程簡單，只要在晚上10時前下單，當晚10時至翌日凌晨2時，日本買手便會於東京豊洲市場、大阪、北海道及九州等各地買貨，然後把海鮮存放於0℃至4℃的冰鮮溫度下，安排物流空運到港。翌日下午約2時海鮮抵達香港機場，再由自家物流提貨、分貨和送貨，大概晚上6至8時完成送貨。要注意一點，日本的魚市場只會替魚類放血，訂貨者要懂得自行劏魚和處理海鮮。高俊傑指本地同事可於電話協助外，也會在網站上陸續增設教學短片，教大家自行處理海鮮和劏魚的方法。

時令水蜜桃蜜瓜 哈日族必愛

另一方面，日本著名農業組織之一的日本全國農業協同組合聯合會（JA全農），今年初在香港開設官方網店，提供日本產地直送的當造水果、蔬菜、米、農產品加工的果汁和酒品，8月推介水蜜桃和蜜瓜。現時網店的貨品種類約20款以上，提供送貨服務，並且不時推出優惠，最適合鍾情日本蔬果的哈日族。

■Info

◆培仔海鮮

FB @培仔海鮮

◆NS Mall

www.nsmall.com.hk

◆賣菜仔

vegemonkey.com

◆快樂家庭網上店

happyfamilies.hk

◆JA全農香港網店

jashop.hk

◆嘉信和牛

caswagyu.com

文：陳麗斯

統籌：陳詠詩

編輯：梁小玲

電郵：feature@mingpao.com