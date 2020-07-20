1.免疫系統能否抗病毒

以愛滋病為例，由於人體免疫系統趕不走愛滋病毒，即使注射疫苗，亦無助人體預防愛滋病。不過從新冠病毒案例所見，人體免疫系統面對新冠病毒時並非不堪一擊，能產生抗體抵抗。

2.二度感染能否辨識病毒

當患者二度感染時，若免疫系統不能及時或沒法辨識病毒，就不能產生足夠抗體對抗。以流感病毒為例，病人康復後有可能再次感染；加上流感病毒容易變種，故需每年注射疫苗，流感疫苗的預防率多介乎於30%至50%。至於新冠病毒，患者痊癒後會否二度感染，暫未見有一個明顯趨勢。

3.病毒有無不同血清型

以登革熱為例，共有4種血清型。首次感染登革熱的患者病情一般較輕，病癒後，雖對該血清型病毒免疫，但未能預防其餘3種血清型病毒。若日後感染其他血清型的病毒，出現重症的風險較高。在這情况下，注射疫苗不但未能達預防之效，更有可能令患者容易出現重症。新冠病毒雖有變種趨勢，但暫未見有已痊癒的新冠肺炎患者感染變種的病毒。

專家：期望新冠疫苗預防率逾90%

綜合以上3個因素，陳基湘對新冠病毒疫苗研發表示樂觀。而大家最關心疫苗何時面世。陳表示，觀乎現時發展，相信最快今年底面世。至於新冠病毒疫苗的成效，他期望預防率可超過90%，但由於疫情迫切，即使預防率逾80%，相信不少國家都會採用。