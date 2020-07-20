專家：最快或年底面世 新舊疫苗競賽 超速抗新冠

對比傳統的減活及滅活疫苗，是次不少研發中的疫苗為新型疫苗。到底新型疫苗與傳統疫苗的製作過程有何不同？當中會否存安全隱憂？

■百種新冠疫苗 兵分3路研發

香港科技大學化學系研究助理教授張栢恆表示，根據資料，現時全球正在研發的新冠病毒疫苗有上百種，主要分為以下3類：

1. 減活疫苗 改變S-蛋白 弱化病毒

又稱「生疫苗」。張栢恆表示，減活疫苗是弱化的病毒。以新型冠狀病毒為例，病毒主要以棘突蛋白（S-蛋白）入侵人類細胞受體。科研人員移植病毒至其他生物細胞，令病毒的棘突蛋白改變，病毒因而對人類的感染力下降，就可以生產成疫苗。

例子：麻疹、腮腺炎、水痘疫苗

2. 滅活疫苗 注入病毒「屍骸」 喚起免疫反應

又稱「死疫苗」。中大醫學院微生物學系系主任陳基湘表示，科研人員利用化學劑殺死病毒，然後將「屍骸」注入人體，刺激免疫系統。「即使注射病毒殘骸至體內，免疫系統亦會當真，產生抗體。」

滅活疫苗當中，有的使用「全屍」，有的只取「殘骸」，選擇毒性最強、最具感染力的部分。以陳的理解，現時不少新冠病毒疫苗研究，只抽取病毒的棘突蛋白來製作滅活疫苗。另外，有些疫苗的製作方法是殺死病毒後再重組屍骸，使之看起來更像真的病毒，注射入人體後更能喚起免疫反應。

例子：甲型肝炎、流感、子宮頸癌疫苗

新型：

3. DNA及RNA疫苗 引導細胞產生S-蛋白 製造抗體

新型疫苗主要分為DNA及RNA疫苗兩大類，科研人員只需要知道病毒的基因序列。陳基湘表示，DNA/RNA疫苗注射至體內後，能引導身體細胞產生棘突蛋白，刺激免疫反應，製造抗體。現時研發中的新型疫苗，有使用腺病毒作載體，「這些載體有兩個功能，一來協助製造病毒蛋白，二來負責運送DNA/RNA至體內，由體內細胞製造病毒蛋白」。

可快速大量投產 但安全成疑

惟陳補充，現時全球尚未有獲審批、可廣泛用於人類的DNA/RNA疫苗，因此其效用和安全，缺乏大規模的臨牀經驗和研究數據，仍然有很多疑問，例如：「載體可以拑着病毒的DNA/RNA，當載體送入體內後，又會否拑着人體內的DNA/RNA？從而製造人體不需要的蛋白？」

既然新型疫苗的安全成疑，科研人員為何仍努力不懈研發？主要原因是其研發速度更勝傳統疫苗。張栢恆表示，當內地公布新冠病毒的基因序列後，科研人員於3至10小時內，已能製作出新型疫苗，「假設早已研製出合適的載體，只需置入新冠病毒的基因排列，就可製成疫苗，過程十分快捷」。相反，製造減活及滅活等傳統疫苗時，需要花大量時間研究如何削弱病毒的毒性，選擇適合移植病毒的生物細胞；即使研究成功，也需解決生產程序的困難，「大量生產傳統疫苗時，需要養殖不少病毒。但以屬於高危的新冠病毒為例，香港並無大量養殖新冠病毒的設備。唯一較大可能的地方是大學實驗室，但遠不及大量投產（mass production）的程度」。

■專家意見

◆陳基湘（中大醫學院微生物學系系主任）（鄭寶華攝）

◆張栢恆（科大化學系研究助理教授）（鄧安琪攝）

文：鄧安琪

編輯：梁小玲