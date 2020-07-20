長者濕疹纏身 豈止皮膚病 臟腑響警號 補血養陰

濕疹有急性、慢性之分。急性濕疹病程短，常由食物或環境變化誘發，皮膚出現紅疹、痕癢、滲液，抓破後可能會引起出血及感染。中醫認為急性濕疹多與風、熱、濕、毒等病邪有關，治療主張驅風、清熱、解毒、祛濕。至於慢性濕疹，病程長而反覆，無特別環境或食物誘因，特徵是皮膚乾燥、脫屑、晚間痕癢。發生在長者身上、病情反覆的多屬慢性濕疹，或慢性濕疹夾雜急性發作。中醫認為慢性濕疹的原因是體內臟腑失調，不是單純的皮膚病，治療需要通過調節臟腑機能，以改善皮膚狀態。

在長者身上引起慢性濕疹的臟腑失調，主要可分為兩類：

脾虛濕蘊：運化欠佳 濕邪停聚

由於脾胃運化能力欠佳，形成「內濕」。濕邪既妨礙氣血運行，而且當濕邪停聚，鬱久化熱，皮膚便會出現紅疹。這類慢性濕疹的常見病徵，為皮膚出現淡紅至鮮紅丘疹，有熱感，痕癢，抓破後傷口容易滲液，令患處常有黏黏的感覺。其他徵狀包括食慾不振、胃氣脹、消化不良、大便偏黏或容易腹瀉，舌診可見舌體腫脹，舌苔白膩或白潤，看上去舌面很濕潤，甚至伸舌時有唾涎從舌上滴下，反映水濕很多。

陰虛內熱：虛火上炎 皮膚極乾

由於津液、精血虧虛，陰衰則陽亢，表現為虛火上炎失調，也會引起「陰虛動風」、「血虛生風」的反應。常見病徵是皮膚極度乾燥，感覺皮膚表面毫無潤澤，因而出現劇烈痕癢、皮屑脫落。病情在夜晚加重，可嚴重至影響睡眠，繼而加劇陰虛內熱失調而形成惡性循環。其他徵狀包括口乾舌燥、容易喉嚨痛、身體烘熱或潮熱、暴躁易怒、難入睡、多夢、小便黃。舌診可見舌體薄瘦，舌面乾燥，舌苔乾燥或分佈不平均，出現裂紋，或像「地圖舌」的剝苔，到陰津枯竭時甚至見到舌面光滑無苔，中醫稱為「鏡面舌」。

補血養陰需耐心

隨年齡增加，陰津精血逐漸減少，《黃帝內經》提及：「年四十，而陰氣自半也，起居衰矣。」這種津液、精血逐漸虧虛的變化，受體質影響而表現在皮膚上，可令長者出現反覆發作、非常難纏的慢性濕疹。

長者要對付慢性濕疹，除要健脾祛濕改善脾胃功能，也要滋陰養血，潤澤身體和皮膚，中醫稱為「養血潤膚」。常用於補血、滋陰、改善皮膚乾燥的藥物及方劑，包括熟地黃（臨牀常以生地、熟地同用）、白芍、當歸、大棗、何首烏、四物湯等。由於中醫認為陰血「難成而易虧」，故補血養陰的療程一定比補氣溫陽來得長，患者需要耐心治療。此外，中醫所指的陰、津、精、血皆是無形抽象概念，不完全是指血液、體液，而且陰血不能透過直接進食、飲水獲得，需要由身體吸收精微（由飲食經脾胃轉化）後自行生成，故有些人以為多吃蔬果、多飲水便可滋陰填精，其實是個迷思。

日常養生方面，進食辛辣、炒爆、煎炸等刺激食物，憤怒惹激或熬夜晚睡，都會耗傷陰血，應當避免。如果長者因為失眠、痛症、夜尿、情緒不穩等原因導致睡眠質素欠佳，應尋求積極醫治。情志亦會影響濕疹的病情，如果因為濕疹徵狀而引起煩躁、憂鬱等，緊記切勿諱疾忌醫，應該積極把濕疹妥善治理，需要時配合輔導改善精神情緒。

文：邱宇鋒（註冊中醫）

編輯：王翠麗

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