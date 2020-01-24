吾生有杏：院長醫生周記（107）：「就當幫陳醫生一個忙，好嗎？」

然後王伯便談天說地，告訴我他茶餐廳的業主要逼遷，現在正四出物色新舖位。「做了幾十年老街坊生意，突然之間要搬，我真的十分不捨得。」

我感到有點奇怪，因為王伯已經退休多年，怎麼業主突然之間要逼遷？我愈聽愈糊塗起來了。

諱疾忌醫 或錯過治療

於是再三追問他的近况，王伯堅持自己一切正常，只是大約兩周前於飲早茶時不小心跌了一跤，但只是輕微擦傷額角，沒有什麼大礙，因此也沒有求診。由於王伯是獨居長者，所以我不能夠從他的家人了解情况。

於是我要求檢查王伯的神經系統，發覺他行直線有點不太穩妥，雙腳的神經反射過敏，懷疑他的腦部是否出了些什麼問題。以防萬一，我要求王伯做腦部掃描。

「我很正常，不用擔心，更不需要什麼掃描！」王伯很直截了當地拒絕我的要求。我明白很多長者都諱疾忌醫，不願意把毛病找出來，恐怕引起骨牌效應。但他們往往忽略「病向淺中醫」的道理，因此錯過不少治療，甚至是搶救的機會。

「幫忙」接受檢查 發現大腦血塊

經驗告訴我不應該讓王伯逃避檢查，於是我堅持到底，說：「多年來，陳醫生從不勉強你做什麼，只是覺得你有些令我擔心的變化，就當幫我一個忙，做這個簡單檢查讓我安心好嗎？」王伯素來自信，又樂於助人，所以我把掃描檢查說成是幫我的。經我再三請求，王伯終於答應「幫」我這個忙。

「只此一次，下不為例！」王伯滿臉得意地說。

前幾天收到腦部掃描報告，發現王伯的大腦有一片血塊，經腦外科同事判斷，認為它是硬膜下血腫，這情况經常出現在長者身上，主要原因是碰撞所致，幸好大部分病人於手術後都能夠完全康復。

今天王伯接受了手術，同事告訴我一切順利，希望王伯早日康復。

作者簡介：教學生、醫病人、做研究，中文大學醫學院院長陳家亮親筆分享杏林大小事

文：陳家亮