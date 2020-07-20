堵塞漏洞：學者：找出所有隱形患者 截斷傳播鏈

雖然疫情緩和後又會重來，但我們最重要是從中學習，「為什麼大家都說香港很成功，2、3月爆發時控制得好好？因為大家有SARS的經歷，都戴口罩，做好防疫措施！每一次都是新一課，每次都學少少，之後便懂怎樣做！希望下次再爆發時，影響沒那麼大」。

薛達說，現時首要是所有入境者都接受病毒檢測，無一例外。另外，就算疫情緩和，亦不要太多人聚會，基本社交距離要做得更好。對於政府近日公布的新措施，為屬高風險群組的安老院舍、殘疾人士院舍及護養院員工，以及的士司機和食肆員工做自願檢測，薛達認為「好過沒有」。他建議，某些特別多感染個案的地區，如黃大仙、觀塘、灣仔，值得考慮做大規模檢測，盡快找出隱形患者，並隔離他們的緊密接觸者，相信是最快控制疫情的方法。感染及傳染病專科醫生曾祈殷則表示，僱主可安排九龍東、新界東等地區人士在家工作，減少在公共交通工具上「播毒」風險。

薛達：多源頭未明 舊措施不足控制

曾祈殷目前最擔心是醫院爆發，當社區存在若干隱形病人，難保不會成真。醫院爆發主要有兩個途徑，一是隱形病人入院接受手術或其他治療，有可能在病房內散播病毒；二是醫院職員和醫護人員，在日常生活如搭公共交通工具時受到感染，然後在醫院內交叉感染。他建議為醫護人員定時做篩檢，若資源許可，每一個入院者都該做病毒檢測。

薛達續指，目前面對的問題與數月前大不同，「3月時所用的方法，不足夠控制今次爆發，要重新再想過辦法」。3月絕大部分是外地輸入個案，而本地個案亦能鎖定感染源頭，譬如蘭桂坊、北角佛堂群組，惟今次多個感染源頭未明。控制社區爆發最好的方法，是盡快做大規模病毒檢測，找出所有隱形患者，截斷傳播鏈，「控制得愈快，就愈可以重回6月那個好開心的世界」。

但香港有無能力做大規模病毒檢測？人手和資源是否足夠應付大量檢測樣本？薛達認為這是用錢解決到的問題，內地有許多資源和公司提供檢測服務，而且新冠病毒檢測是一個極簡單測試，許多地方如韓國、武漢都做了大量的檢測。

醫學期刊The Lancet在今年4月刊登文獻，提到用sample pooling方法，即將多個樣本混合一起檢測，為無病徵人群測試。薛達解釋，將混合樣本做聚合酶鏈反應（PCR）測試，由於PCR測試敏感度高，只要有小量病毒亦能量度出來。若結果呈陽性，再對原先的樣本單獨檢測，找出患者。相反，假如綜合樣本呈陰性，便可排除該組人士帶有病毒。薛達續指，此方法既省錢，又可快速找出潛在感染者，亦不用擔心沒有足夠儀器檢測；缺點是如果其中一人病毒指數低，可能影響準確度；不過，病毒指數低者，傳染給其他人的風險亦較低。