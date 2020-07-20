防疫4大漏洞 專家促大規模驗新冠救亡

疫情反彈，本地專家認為原因之一是防疫工作出現多個漏洞。如何堵塞防疫漏洞，有效對抗新冠病毒，正是當前急務。

漏洞1：豁免檢疫欠科學根據

「大家6月都好開心，見到近乎沒有本地個案，令市民和政府稍稍放鬆。」香港大學微生物學系臨牀助理教授薛達（Siddharth Sridhar）認為，放鬆防疫措施明顯有漏洞，例如部分入境人士獲豁免強制檢疫。「防疫措施放鬆得太快，加上市民心理上都太放鬆，忘記了很基本的戴口罩、洗手、減少聚會，令到7月的爆發更加嚴重。」

本地感染個案創新高，感染及傳染病專科醫生曾祈殷表示，大多數個案找不到感染源頭，隱形病人愈來愈多，在社區人傳人，導致確診個案慢慢浮現。他亦認為疫情再度爆發，與政府早前放寬出入境管制，容許特定人士豁免檢疫有關，做法「好愚蠢」和自視過高；敗筆之處在於不作任何病毒篩檢，亦沒有諮詢科學委員會的專家哪類人士可獲豁免。記者就此向食物及衛生局查詢，截稿前未獲回覆。

今年2至5月，逾20萬人次豁免強制檢疫入境，而近兩月則最少有7.2萬人次。食物及衛生局長陳肇始曾表示政府的防疫策略「張弛有道」，但曾祈殷不認同，直指香港今次做得「好肉酸……畀人睇到沒有科學根據、沒有系統地做鬆綁防疫工夫，絕對不是張弛有道」。

衛生署回覆，7月8日起，所有經香港國際機場抵港獲豁免接受強制檢疫人士（除須履行與政府相關運作的政府人員外），須到衛生署臨時樣本採集中心收集深喉唾液樣本，強制病毒檢測。

漏洞2：檢測數量不足

根據衛生署的新冠病毒檢測數據，6月份檢測數目為109,388（平均每日3646）；至7月出現社區爆發，截至7月14日檢測數目為94,822（平均每日6773）。事實上，港大微生物學系講座教授袁國勇早於2、3月時，已提倡增加每日檢測數目至7500個，惟政府一直未有作大規模檢測。

曾祈殷指，政府遲遲不提高病毒檢測量，「欠缺長遠規劃和危機感，外國疫情持續爆發，香港是否可以獨善其身」？雖然衛生署近日已將每日檢測樣本增至約7000至8000，但數據只反映檢測樣本數量，不等於檢測人數，「有些人要做3、4次檢測，譬如出現假陰性要再做測試」。他批評，檢測數目未有隨大環境變化而增加，「許多人從海外回港，檢測數量沒理由不相應提高。確保所有入境人士沒事，香港人才安心。但怎樣確保他們不受感染？需要做檢測才行」 ！

衛生署稱近日已向5間本地私營化驗所採購檢測服務，於本月14日開始協助檢測，每日合共可處理約1000個樣本。

漏洞3：防疫措施放寬過急

在未有增加檢測數量之下，曾祈殷認為放寬防疫措施，包括限聚令人數上限由4人逐步放寬至50人，是造成第三波爆發的另一原因。薛達表示，部分食肆近日爆發群組感染，正好說明外出用膳的風險；現在收緊了防疫措施，至截稿時晚上6時後禁止食肆設堂食，「但日間亦有感染風險，所以這段時間都只宜外賣，最好自己一個人在辦公桌食，或者盡量隔開坐，因為大家除下口罩食飯、聊天，增加傳播風險」。就算在餐廳獨自用餐也未必安全，若廚師或侍應受感染，有可能將病毒沾到食物和餐具上。假若餐廳空氣不流通，傳播風險更高。在廣州一間沒有窗戶的餐廳，有患者便將病毒傳染至鄰桌的顧客，其後發現是冷氣機的氣流，將帶有病毒的飛沫吹至遠處。

漏洞4：家居隔離有風險

「我最擔心隔離檢疫中心不足，有可能愈來愈多人需要在家居隔離。」曾祈殷多次指，政府的隔離措施和安排前瞻不足，因為家居隔離人士的家人不受限制，可在社區自由出入，不排除家居隔離人士的同住家人，將病毒帶到社區，或成為爆發的間接源頭。他建議隔離人士的家人如感到身體不適，應通知衛生防護中心進一步檢測。

薛達亦認同家居隔離存有風險，一來香港居住環境面積細小，二來之前數個屋邨出現經喉管、公用空間將病毒傳染多人的個案，「隔離中心數目有限，如果社區有大型爆發，好快會無位」！

衛生署指，接受強制檢疫而相對風險較低的人，在檢疫中心單位容量飽和時，衛生署會視乎情况安排租用酒店房間，並由政府送往酒店檢疫。

文：李祖怡

統籌：鄭寶華

編輯：梁小玲

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